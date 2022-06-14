Hatalı tablonun ardından: Haziranın ilk haftasının Covid-19 verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı’nın haftalık Covid-19 verilerine göre, 30 Mayıs-5 Haziran’da 7 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Fahrettin Koca’nın haftalık yayımlanacağını söylediği Covid-19 tablosu 14 gündür yayımlanmıyordu. Diken’in gündeme getirdiği haber sonrası bakanlık sitesindeki günlük tablonun tarihi değiştirilmişti. Tablonun sağ üst köşesine 13 Haziran yazılsa da veriler hala 31 Mayıs’a aitti. Bakanlık daha sonra bu verileri kaldırdı.

Ardından haziranın ilk haftasının vaka sayıları açıklandı. Buna göre, 30 Mayıs – 5 Haziran’da 7 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 843 kişi oldu.

Tablo: Sağlık Bakanlığı

Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020’den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 78 bin 186’ya yükselirken, 98 bin 976 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 781 bin 738 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.