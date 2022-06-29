Haftalık Covid-19 tablosu: Vakalarda yüzde 143 artış!

Sağlık Bakanlığının haftalık Covid-19 verilerine göre, 20-26 Haziran’da 26 bin 635 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi öldü. Bakanlık 13-19 Haziran’da 10 bin 954 vaka, 19 ölüm bildirmişti.

Bu açıklanan vakaların geçen haftaya göre yüzde 143 arttığını gösteriyor.

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Vaka sayısı haziranın ilk haftasında 7 bin 322’ydi. Yani haziranın ilk haftasıyla son haftası arasında yüzde 263 oranında artış söz konusu.

13-19 Haziran’da 10 bin 954 olan haftalık vaka sayısı, 20-26 Haziran haftasında 26 bin 635’e yükselirken, 17 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 256 kişi ise iyileşti.

Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020’den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 123 bin 331’e çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bin 32 oldu.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 825 bin 439 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Veriler gecikmeli yayımlanıyor

Bakan Fahrettin Koca’nın haftalık yayımlanacağını söylediği Covid-19 tablosu 14 Haziran’da 14 gündür yayımlanmıyordu.

Diken’in gündeme getirdiği haber sonrası bakanlık sitesindeki günlük tablonun tarihi değiştirilmişti. Tablonun sağ üst köşesine 13 Haziran yazılsa da veriler hala 31 Mayıs’a aitti. Bakanlık daha sonra bu verileri kaldırmıştı.

Ardından aynı gün haziranın ilk haftasının vaka sayıları açıklanmıştı. Buna göre, 30 Mayıs – 5 Haziran’da 7 bin 322 vaka, 19 ölüm kaydedilmişti. İki gün sonraysa haziranın ikinci haftasının, yani 6-12 Haziran’ın verileri açıklanmış 7 bin 556 vaka, 20 ölüm duyurulmuştu.

İki gün önceye kadar en son tablonun yayımladığı 16 Haziran’dan beri veri yayımlanmıyordu.