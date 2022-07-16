TTB: Gerçek Covid-19 vakaları, resmi sayıların çok üstünde

Türk Tabipleri Birliği (TTB), günlük Covid-19 tanısı alanların gerçek sayısının Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığının iki katı yani haftalık 117 bin 867, günlük 16 bin 838 olduğunu açıkladı. TTB, hastalığın vakaların yoğun olduğu İstanbul’dan tüm Türkiye’ye dağıldığını belirterek “Bakanlığı salgın yönetimine davet ediyoruz” dedi.

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TTB Aile Hekimliği Kolu, aile hekimlerinin salgını nasıl karşıladığını ortaya koymak için ‘Aile Hekimliği Covid-19 Anketi‘ yaptı. Anket yanıtları 6 Temmuz tarihinde toplanmaya başlandı ve Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesiyle aynı gün veri toplama işlemi sonlandırıldı. Ankete 39 ilden 396 aile hekimi yanıt verdi. Ankete göre, her 100 aile hekiminden biri şu anda Covid-19 enfeksiyonu geçiriyor.

Ankete yanıt veren aile hekimlerinin izlem listelerinde ortalama 4,76 Covid-19 tanılı hasta var. Her hasta, aile hekimi izlem listesinde yedi gün kalıyor. Bu sayı, 24 bin 762 aile hekimine oranlandığında toplam 117 bin 867 Covid-19 tanılı hasta anlamına geliyor. Yani günlük 16 bin 838 hasta. Eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığı, haftalık 57 bin ve günlük 8 bin hasta verisi paylaşmıştı.

Tüm hastaların aile hekimlerine ya da hastanelere gitmediğini ve test yaptırmadığı da göz önüne alınınca gerçek sayıların, açıklanan rakamların kat kat üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Vakaların dörtte biri İstanbul’da

Tüm vakaların dörtte birinin İstanbul’da olduğunu, salgının bayram tatiliyle Türkiye’ye taşındığını belirten TTB, açıklamasında şu tespitlerde bulundu: “Bayram öncesi yapılan anketimiz İstanbul’da ortalama 8,5 Covid-19 tanılı hasta olduğunu ve günde 4 bin 857 kişiye tanı konduğunu gösteriyor. Tüm vakaların dörtte biri İstanbul’da. HES kodu ve izolasyon uygulaması yokken, toplu taşımada maske zorunlu değilken, bu durum salgının İstanbul’dan tüm Türkiye’ye taşınması demektir. Ankete katılanların üçte biri, COVID-19 hasta sayılarının artmadığını belirtmiştir. Hiçbir önlem alınmadığı için bayram hareketliliği ile bu grubun da hasta sayılarının artması kaçınılmazdır.”

‘Tedbir alınmaması hekimi de tüketiyor‘

Anketi yanıtlayan iki aile hekiminden biri Covid geçirdiğini belirtti. Bunların yüzde 54’ü son altı ay içinde Covid oldu. TTB, açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Covid tedbirlerinin kaldırılması, sağlık kurumlarında dahi maske ve mesafe tedbirlerinin uygulanmaması sağlık kurumlarını salgının merkezi haline getirdi. Covid geçiren aile hekimlerinin yüzde 4’ü hastaneye yatarak tedavi oldu. Sağlık çalışanlarının tükendiği, sağlık hizmetinin aşırı yoğun olduğu ülkemizin güncel pandemi için tedbir alınmaması kıymetli hekim kaynağının tüketilmesi ve değer bilinmezliğin çarpıcı ve hayati bir örneği. Bu durum da sağlık çalışanına şiddetin bir başka yüzü.”

‘Aile hekimleri Covid-19’a karşı savunmasız’

Ankete yanıt veren aile hekimlerinin yüzde 1,2’si 6 Temmuz günü aktif olarak hastalığı geçiriyordu. Bu da salgının ne denli hızlı seyrettiği ve tedbirlerin ne kadar aciliyet arz ettiğini gösteriyor. Açıklamada şöyle devam edildi: “Bayramda da herhangi bir tedbir alınmaması nedeniyle bayram sonrası da bu hızla hastalanmaya devam edeceğimiz açıktır. Hasta olan sayısının çokluğunun gösterdiği gibi aile hekimleri Covid-19’a karşı savunmasız. Sağlık Bakanlığı, kendi önlemlerini almayarak tüm tedbiri kişiler ve hekimlerin üzerine yıktı. Ancak anketimizi yanıtlayan aile hekimlerinin yüzde 94’ü en son aşısını 3-12 ay önce olmuş. En son aşı dozunun üzerinden 6 ay geçen aile hekimi oranı yüzde 72. Aile hekimlerinin yüzde 99’u aşı olmuştur. Ancak son aşı dozunun üzerinden geçen süre aşının etkisini azaltıyor.”

Kapalı alanlarda maske, aşı için kampanya yapılsın

TTB bir kez daha Sağlık Bakanlığı’nı maske ve mesafe tedbirleri başta olmak üzere şu önlemleri uygulamaya çağırdı.

*Covid-19 için bağışıklama kampanyası oluşturularak sağlık çalışanları, 50 yaş üstü yurttaşlar, COVID-19 için riskli kronik hastalar ve daha önce hiç aşılanmamış özellikle 12 yaş altı da dahil tüm bireyler başta olmak üzere toplumun aşılanması sağlanmalıdır.

*Sağlık kurumlarında bekleyen hasta sayısı azaltılmalıdır.

*Sağlık kurumları başta olmak üzere tüm kapalı alanlarda maskesiz girişe izin verilmemelidir.

*Sağlık çalışanlarına maske, temizlik malzemesi gibi koruyucu malzemeler derhal sağlanmalıdır.

*HES kodu, hasta ve temaslı takipleri ile sağlıklı kişilerden uygun koşullarda ayırma, filyasyon uygulamasına derhal başlanmalıdır.

*Test yapma konusunda isteksizlik son bulmalı Covid-19 test merkezleri ve hızlı test uygulaması derhal başlamalıdır.

*Sağlık çalışanlarının korunması için tüm sağlık çalışanlarına hızlı test temin edilmelidir.