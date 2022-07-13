En hızlı yayılan varyant Türkiye’de baskın hale gelmiş

Türkiye’nin Covid-19’un genomik verilerine açık erişim sağlayan küresel bilim girişimi GISAID’a paylaştığı verilere göre şu ana kadar incelenen varyantların en hızlı yayılanı Omicron BA.5, artışını sürdürerek baskın varyant haline geldi.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Güçlü Yaman’ın Twitter’dan paylaştığı tabloya göre Türkiye’de 27 Haziran-11 Temmuz arasında alınan 303 örnekten yüzde 83’ü BA.5 varyantı.

Türkiye son 4 haftaya ait varyant verilerini paylaşmış. Omicron ailesinden BA.5 varyantı artışını sürdürerek baskın varyant haline gelmiş. 27 Haziran-11 Temmuz arısında alınan 303 örnekten %83'ü BA.5 varyantı. https://t.co/KwU6bcl1QE pic.twitter.com/63SR0sVn2Z — Güçlü Yaman (@GucluYaman) July 13, 2022

Hükümet bu verileri Türkiye kamuoyuyla paylaşmadığı gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın haftalık olarak yayınlanacağını duyurduğu Covid-19 tablosu her zamanki gibi geçen hafta da yayınlanmayarak aksadı. (Diken notu: Bakanlık, haber yayınlandıktan kısa süre sonra üç gün geciktirdiği haftalık tabloyu paylaştı.)

Vaka sayılarının son haftalarda üç kat arttığını kaydeden Bakan Koca, “Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun” diye konuşmuştu ama uzmanlar farklı düşünüyor.

Covid-19 pandemisinin geçen yıllardaki seyrinde, vaka sayıları yaz aylarında tüm dünyada belirgin şekilde azalmıştı. Ama daha hafif seyirli Omicron varyantının hayatımıza girmesiyle, uzmanların tüm uyarılarına rağmen politik kararlarla önlemlerden birer birer vazgeçildi.

Bilim dünyasının öngörüleri doğru çıkarken, rahatlamanın ve önlemlerin bırakılmasıyla Omicron yeni alt varyantlar üretti. Yeni varyantlar da yaz dalgasına yol açtı. Kısa zamanda çok insanı hasta etme becerili bu yeni varyantlar, Omicron’dan daha ağır seyirli hastalık yapıyor. Yine Omicron’un aksine, akciğerlere kadar iniyor.

TTB, klinik gözlemlere dayalı uyarılara göre söz konusu varyantın bir önceki Omicron alt varyantından daha bulaşıcı ve bağışıklıktan daha fazla kaçma özelliği olduğu bilinen BA4 ve BA5 olduğunu açıklamıştı.

TTB, bu varyantın dünya çapında kısa sürede 10 binlerce insanı öldürebileceği bilindiği için önlemler alınması gerektiğini kaydetmişti.

BA.4 ve BA.5 varyantlarının bulaşma hızı ve bağışıklıktan kaçma özelliği dikkate alınarak analizlerde iki-üç ay içinde dünya çapında milyonlarca insanı etkileyebileceği bildiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son üç haftada dünya genelinde Covid-19 vakaları katlanarak artıyor. Türkiye’de de resmi rakamlara göre bile artış sürüyor. Sağlık Bakanlığı, 4-10 Temmuz arasında 117 bin 95 vaka açıkladı.

Vaka sayısı haziranın ilk haftasında 7 bin 322’ydi.