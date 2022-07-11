KLİMİK’ten güncel öneriler: Kimler nasıl aşılanmalı?

Covid-19 aşısında yeni hatırlatma dozu randevusu açılmışken Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), güncel aşılanma önerilerini sıraladı.

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Son yaptırdığı Covid-19 aşısının üzerinden altı ay geçenler için randevu dün e-nabız sistemine tanımlanmıştı.

Buna göre KLİMİK’in önerileri şöyle:

Hiç aşılanmamış kişiler

1. Hiç aşılanmamış kişilerin bir ay arayla iki doz BioNTech olduktan en erken üç ay sonra üçüncü doz BioNTech aşılarını olmaları önerilir.

2. Hiç aşılanmamış kişilere mRNA aşısı yapıl(a)madığı durumda Sinovac aşısıyla üç doz aşılamanın ardından en erken üç ay sonra hatırlatma dozunu (yapılabiliyorsa BioNTech aşısıyla) olmaları önerilir.

Aşı şeması yarım kalan kişiler

3. Çeşitli nedenlerle primer aşı şeması (Sinovac için 0,1, 4’üncü aylarda üç doz, BioNTech için bir ay arayla iki doz) yarım kalan kişilerin aşılamalarına kaldıkları yerden devam edilmesi, hatırlatma dozlarının primer şemanın tamamlanmasından en erken üç ay sonra yapılması önerilir.

İki doz BioNTech olanlar

4. İki doz BioNTech aşısı olmuş kişilerin ikinci dozdan en erken dört ay sonra hatırlatma dozunu olmaları önerilir.

Üç doz Sinovac olanlar

5. Üç doz Sinovac aşısı olmuş kişilerin son dozdan en erken üç ay sonra hatırlatma dozlarını (tercihen BioNTech aşısıyla) olmaları önerilir.

İki doz Sinovac’ın ardından bir doz BioNTech olanlar

6. İki doz Sinovac ardından bir doz BioNTech aşısı olanların, son aşıdan en erken üç ay sonra ikinci doz BioNTech aşılarını olmaları önerilir.

İki doz Sinovac’ın ardından iki doz BioNTech olanlar

7. İki doz Sinovac ardından iki doz BioNTech aşısı (toplam dört doz aşı) olanlar içerisinde 50 yaşın üzerinde olanlar, hastalık veya ilaca bağlı bağışıklık yetersizliği olanlar, altta yatan ciddi hastalığı (diyaliz uygulananlar, kalp yetmezliği, ileri AC yetmezliği ve siroz) bulunanlar ve yüksek miktarda viruslae karşılaşma riski olan kişiler (sağlık çalışanları) hatırlatma dozunu, son aşıdan en erken üç ay sonradan itibaren olabilirler. Bu gruplar dışında kalan kişilerde aşıların ağır hastalık ve ölümden koruyucu etkisi devam ettiğinden hatırlatma dozunu olmalarına şimdiki bilgilere göre gerek yoktur. Öneriler, yeni veriler ışığında değerlendirilmelidir.

Üç doz BioNTech olanlar

8. Daha önce üç doz BioNTech aşısı olanlar içerisinde 50 yaşın üzerinde olanlar, hastalık veya ilaca bağlı bağışıklık yetersizliği olanlar, altta yatan ciddi hastalığı (diyaliz uygulananlar, kalp yetmezliği, ileri AC yetmezliği ve siroz) bulunanlar ve yüksek miktarda virusle karşılaşma riski olan kişiler (sağlık çalışanları) hatırlatma dozunu, son aşıdan en erken üç ay sonradan itibaren olabilirler. Bu gruplar dışında kalan kişilerde aşıların ağır hastalık ve ölümden koruyucu etkisi devam ettiğinden hatırlatma dozunu olmalarına şimdiki bilgilere göre gerek yoktur. Öneriler, yeni veriler ışığında değerlendirilmelidir.

Hastalık geçirdikten sonra bir doz BioNTech olanlar

9. Önceki varyantlarla (ülkemiz için 1 Ocak 2022 öncesinde) hastalık geçirdikten sonra bir doz BioNTech olmuş kişilere, Omicron’a ve diğer varyantlara karşı uzun süre korundukları için, şimdiki bilgilere göre ek hatırlatma dozuna gerek yoktur. Yeni veriler ışığında değerlendirilmelidir.

Hastalık geçirdikten sonra bir doz Sinovac olanlar

10. Önceki varyantlarla (ülkemiz için 1 Ocak 2022 öncesinde) hastalık geçirdikten sonra bir doz Sinovac olanların, son Sinovac’tan üç ay sonra (tercihen BioNTech’le) bir hatırlatma dozu olmaları önerilir.

İki doz BioNTech olmasına rağmen hastalık geçirenler

11. İki doz BioNTech olmasına rağmen herhangi bir varyantla hastalık geçirmiş olan kişilerin hastalıktan altı ay sonra bir doz BioNTech aşısı olmaları önerilir. Böylelikle aşı sonrasında Omikrona karşı en az altı ay yeterli koruma sağlanacaktır. Bu kişilerin yeni bir varyant çıkmadığı sürece hatırlatma dozu olmalarına şimdiki bilgilere göre gerek yoktur. Altıncı ayın sonunda yeni veriler ışığında değerlendirilmelidir.

Aşıları tamamlanmadan veya hiç aşılanmadan hastalık geçirenler

12. Aşı şeması tamamlanmadan veya hiç aşılanmadan önceki varyantlarla (ülkemiz için 1 Ocak 2022 öncesinde) hastalık geçirmiş olan kişilerin, hastalıktan en erken üç ay sonra (tercihen altıncı Ayda) tek doz BioNTech aşısı olmaları, mRNA aşısı yapıl(a)madığı durumda iki doz Sinovac aşısı ile (0 ve 1. aylarda) aşılanmaları önerilir.

Aşıları tamamlanmadan veya hiç aşılanmadan Omicron’la hastalık geçirenler

13. Aşı şeması tamamlanmadan veya hiç aşılanmadan Omicron’la (ülkemiz için 1 Ocak 2022 sonrasında) hastalık geçirmiş olan kişilerin (Delta varyantına yeterli bağışıklıkları olmayacağı için) hastalıktan üç ay sonra başlamak üzere bir ay arayla iki doz BioNTech aşısı olmaları önerilir. mRNA aşısı yapıl(a)madığı durumda Sinovac aşısıyla üç doz (0, 1 ve 4’üncü aylarda) aşılanmaları önerilir.

Diğerleri

14. İki doz Sinovac ardından iki doz BioNTech aşısı veya üç doz BioNTech aşısı veya dört doz BioNTech aşısı uygulandıktan sonra Covid-19 geçirmiş kişilere hatırlatma dozu yapılmasına eldeki verilere göre gerek yoktur.

15. Bağışıklık yetmezliği olan kişilerin inaktif aşı yerine mRNA aşılarıyla aşılanmaları önerilir. Bu kişiler bir ay arayla üç dozdan (BioNTech) oluşan primer aşı şemasını tamamladıktan üç ay sonra birinci ek dozlarını (dördüncü aşılarını), bundan en az dört ay sonra da ikinci ek dozlarını (beşinci aşılarını) olmalıdırlar. Bundan farklı şemalar uygulanmış ise ek dozların sayısı ve zamanlamasının belirlenmesi için İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına başvurmaları önerilir.

16. Mevcut veriler ışığında, dört doz BioNTech veya İki doz SinoVac sonrasında üç doz BioNTech aşısı olmuş kişilerin bağışıklık yetmezliği olmadığı sürece hatırlatma dozu olmalarına gerek bulunmamaktadır. Bu kişilerde varyantları da içeren polivalan aşılarla ek dozların gerekliliği konusunda çalışmalar devam etmektedir.