Hatırlatma dozu için randevular açıldı

Son yaptırdığı Covid-19 aşısının üzerinden altı ay geçenler için randevu e-nabız sistemine tanımlandı.

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Corona virüsü aşısında yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı.

Son aşısının üzerinden altı ay geçenler hatırlatma dozunu yaptırabilecek.

E-nabız sistemine tanımlananlar bugünden itibaren randevu alıp aşı olabilecek.

Üç doz Biontech aşısı olanlar için bu 4’üncü doz olacak. 65 yaş ve üstüyle riskli gruplarda olanlar içinse 6’ncı doz aşı olacak.

Hatırlatma dozu için Biontech, Sinovac veya Turkovac’tan biri tercih edilebilecek.