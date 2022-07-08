Sağlık bakanı kafasına takmıyor ama en hızlı yayılan varyantla karşı karşıyayız

Omicron BA.4 ve BA.5’in, bugüne kadar görülen en hızlı yayılan varyant olduğunu belirten Türk Toraks Derneği İkinci Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske takılması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Vaka sayılarının son haftalarda üç kat arttığını kaydeden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun” diye konuşmuştu ama uzmanlar farklı düşünüyor.

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Covid-19 pandemisinin geçen yıllardaki seyrinde, vaka sayıları yaz aylarında tüm dünyada belirgin şekilde azalmıştı. Ama daha hafif seyirli Omicron varyantının hayatımıza girmesiyle, uzmanların tüm uyarılarına rağmen politik kararlarla önlemlerden birer birer vazgeçildi.

Bilim dünyasının öngörüleri doğru çıkarken, rahatlamanın ve önlemlerin bırakılmasıyla Omicron yeni alt varyantlar üretti. Yeni varyantlar da yaz dalgasına yol açtı. Kısa zamanda çok insanı hasta etme becerili bu yeni varyantlar, Omicron’dan daha ağır seyirli hastalık yapıyor. Yine Omicron’un aksine, akciğerlere kadar iniyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son iki haftada dünya genelinde Covid-19 vakaları yüzde 30 oranında arttı. Türkiye’de de resmi rakamlara göre bile artış sürüyor. Sağlık Bakanlığı, son bir haftada ülkemizde 57 bin 113 yeni Covid-19 vakası saptandığını açıkladı. Uzmanlar gerçek rakamın 100 binin üzerinde olduğunu tahmin ediyor.

Maskeleri tekrar takın

Dokuz günlük bayram tatilinin vakaları artırması bekleniyor. Prof. Dr. Köktürk, bayram tatili nedeniyle hareketliliğin artacağını, bu nedenle maskelerin tekrar takılması gerektiğini söyledi.

Hızlı antijen ve PCR testlerinin tekrar yaygınlaştırılmasının önemini hatırlatan Köktürk’ün uyarıları şöyle: “Omicron’un alt varyantları BA.4 ve BA.5 şimdiye kadar oluşan varyantlardan daha hızlı yayılma gücünde. Her iki varyant da akciğerler üzerinde etkili. Tüm dünyadaki gibi ülkemizde de vaka sayılarında artış gözlüyoruz. En sık halsizlik, boğaz ağrısı, ateş, vücut ağrısı, öksürükle karşımıza çıkıyor.”

Günlük yaşantımızda Covid-19 önlemlerin kaldırılması, salgının kontrol altında olduğu yanılgısına yol açtı. Hastalıkla ilgili belirtileri bulunanların dahi PCR testi yatırma oranları düştü.

Avrupa ülkeleri kısıtlamalara başladı bile

Önlemlerin çoğunu kaldıran pek çok Avrupa ülkesi, Covid-19 vakalarında belirgin artış nedeniyle bu hafta çeşitli kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı.

Köktürk şöyle konuştu: “Ülkemizde hızla artan Covid-19 vakaları nedeniyle benzer şekilde özellikle toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske takmak ve sosyal mesafeye uymak bulaş kontrolünü sağlayacak en temel önlemler. Hastalık hızını doğru belirlemek amacıyla da hızlı antijen ve PCR testleri önemli.”

Ev ziyaretlerinde maske takın

Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu da kapalı alanlarda, ev ziyaretlerinde maske kullanımına devam edilmesi önerisinde bulundu.

Aşılanma oranımız düşük, hastalık hızla yayılıyor

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Covid-19 salgınını kontrol edebilecek en etkin yöntemin toplumun tam doz aşılanması olduğunu hatırlatan Eyüboğlu, şöyle devam etti: “Tam doz aşılı kişilerde Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış ve ölümlerin anlamlı oranda azalıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 18 yaş üstü üç doz aşısı tam olan kişi sayısı, toplam nüfusun yüzde 27,8’ini oluşturuyor. Ülkemizde aşılama oranlarındaki düşüklük nedeniyle hastalık hızlı yayılıyor ve klinik seyir ağırlaşıyor. Bu nedenle Covid-19 aşı hatırlatma dozlarının yapılması, eksik aşıların tamamlanması ve hiç aşı olmamış bireylerin aşılanması sağlanmalı.”

İş başa düştü, kendinizi koruyun

Salgının kendi seyrine bırakıldığı bu günlerde bireysel önlemlerin önem kazandığını vurgulayan Eyüboğlu, bayram hareketliliğinde virüsü almamak için uyarılarda bulundu: “Toplu taşıma başta olmak üzere tüm kapalı alanlarda maske kullanımına dikkat edilmeli (tercihen N95), ziyaretlerinde fiziksel mesafenin korunması konusunda özenli olmalı, mümkünse açık alanlarda bir araya gelmeye özen göstermeliyiz. Özellikle Covid-19 şüphesi olanlar test vermeye yönlendirilmeli. Toplumda tarama amaçlı test sayıları arttırılmalı ve toplumun tamamının aşılanması hedefine erişmek için gerekli eylem planları uygulanmalı.”