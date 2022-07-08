Bakan Koca’dan risk grubuna: Aşılar üzerinden altı ay geçmişse, hatırlatma dozu olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üstü ve risk grubundakilerin son aşılarının üstünden altı ay geçmişse hatırlatma dozu yaptırmaları gerektiğini söyledi.

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Vaka sayılarının son haftalarda üç kat arttığını kaydeden Bakan Koca, “Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun” diye konuşmuştu ama uzmanlar farklı düşünüyor.

Covid-19 pandemisinin geçen yıllardaki seyrinde, vaka sayıları yaz aylarında tüm dünyada belirgin şekilde azalmıştı. Ama daha hafif seyirli Omicron varyantının hayatımıza girmesiyle, uzmanların tüm uyarılarına rağmen politik kararlarla önlemlerden birer birer vazgeçildi.

Bilim dünyasının öngörüleri doğru çıkarken, rahatlamanın ve önlemlerin bırakılmasıyla Omicron yeni alt varyantlar üretti. Yeni varyantlar da yaz dalgasına yol açtı. Kısa zamanda çok insanı hasta etme becerili bu yeni varyantlar, Omicron’dan daha ağır seyirli hastalık yapıyor. Yine Omicron’un aksine, akciğerlere kadar iniyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son iki haftada dünya genelinde Covid-19 vakaları yüzde 30 oranında arttı. Türkiye’de de resmi rakamlara göre bile artış sürüyor. Sağlık Bakanlığı, son bir haftada ülkede 57 bin 113 yeni Covid-19 vakası saptandığını açıkladı. Uzmanlar gerçek rakamın 100 binin üzerinde olduğunu tahmin ediyor.

’50 yaş üstü bayramda kendini korusun’

Bakan Koca, Twitter’dan yayınladığı bayram mesajında özetle şunları dedi:

* Covid yeniden gündeme gelmeye başladı. Omicron varyantına bağlı vakalar, başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Sorunu alt etmekte tecrübe sahibiyiz.

* Son dozun üzerinden altı ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin.

* 50 yaş üstü ve risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden altı ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz.