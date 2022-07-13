Haftalık Covid-19 tablosu: Vaka sayısı 117 bin 95!

Sağlık Bakanlığı’nın haftalık Covid-19 verilerine göre 4-10 Temmuz arasında 117 bin 95 vaka kaydedildi, 31 kişi öldü.

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Bakanlık, 27 Haziran-3 Temmuz’da 26 bin 635 vaka, 17 ölüm bildirmişti.

Vaka sayısı haziranın ilk haftasında 7 bin 322’ydi.

Halk Sağlığı Uzmanı Cavit Işık Yavuz’un aktardığına göre 4-10 Temmuz verilerinde haftalık vaka sayısı üç aylık bir aradan sonra tekrar 100 binde 100’ün üzerine çıktı (100 binde 138).

Yavuz, “Bu düzey yayılımın yüksek olduğunu gösteriyor. Test sayıları açıklanmadığı için testler konusunda yorum yapmak zor. Müsterih olmayın Covid hortladı” dedi.

Yavuz’un Twitter paylaşımına göre vakalar bir hafta öncesine göre 2.1 katına, iki hafta öncesine göre 4.4, dört hafta öncesine göre 15 katına çıktı.

Halk sağlığı uzmanının verdiği bilgiler şöyle:

Yedi günlük vaka ortalamasıysa 16 binin üzerinde. Haftalık vaka sayılarında gelinen düzey mart ortasıyla aynı.

Haftalık ölüm sayısında da hareketlenme var. İki hafta önceye göre ölüm sayısı neredeyse ikiye katlandı ve otuzu geçti. 117 bin vaka sayısındaki bu düzey 21-27 Mart düzeyinin üzerinde.

1/SB Haftalık verilerine göre 4-10 Temmuz haftasında 117 bin vaka tespit edildi 31 kişi #covid nedeniyle öldü.

🖍️Vakalar bir hafta öncesine göre 2.1 katına, iki hafta öncesine göre 4.4, dört hafta öncesine göre 15 katına çıktı

🖍️7 Günlük vaka ortalaması 16 binin üzerine çıktı pic.twitter.com/EUrdMrF2gQ — Cavit Işık Yavuz (@ciyavuz) July 13, 2022

Türkiye’nin Covid-19’un genomik verilerine açık erişim sağlayan küresel bilim girişimi GISAID’a paylaştığı verilere göre şu ana kadar incelenen varyantların en hızlı yayılanı Omicron BA.5, artışını sürdürerek baskın varyant haline geldi.

Bakanlık verilerine göre Türkiye’de salgın başından bu yana kaydedilen toplam vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 23 Haziran’da en az 100 bin olarak duyurduğu resmi ölümlerse 99 bin 88’e ulaştı.