Vaka artışı 40 katına çıksa da Koca’nın ‘kafası rahat’: Panik yok

Günlük vaka sayısının 40 katına çıktığını ama ‘panik havası’nın olmadığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam” dedi.

Koca, vatandaşlardan ‘TURKOVAC‘ aşısı yaptırmalarını da istedi.

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Koca, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vaka sayısı 40 kat arttı

Türkiye’de vaka sayısının ve hastane yükünün giderek arttığını söyleyen Koca, şunları dedi: “Vaka sayısı artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yüküyse şu an üç kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.”

‘TURKOVAC aşısı olmayı önemseyin’

Koca, bu dönemde hatırlatıcı güncel dozların mutlaka yaptırılmasını söyledi: “Riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın TURKOVAC aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili. Sonuçlarından memnunuz. TURKOVAC tercihinde ve önerisinde hassasiyet gösterelim.”

Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak

Bakan Koca, ‘kapanma’ veya benzeri durumların olmayacağını söyleyerek, yoğun bakımları yeniden açılmasının söz konusu olmadığını ekledi.

Koca şunları dedi: “Panik havası yok ama biz bundan sonra tedbirlere devam ederek Covid’le birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam.”