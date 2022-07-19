Cübbeli, kendisini ‘kaset’le tehdit eden Ustaosmanoğlu’na meydan okudu

‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kendisini ‘kaset’le tehdit eden İsmailağa tarikatının liderlerinden Saadeddin Ustaosmanoğlu’na “Kasetleri çıkarmayan melundur” diye seslendi.

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İsmailağa tarikatının lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, 23 Haziran’da ölmüş, cenazesine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasi katılmıştı. Cenazede, tarikatın basında tanınan isimlerinden olan Cübbeli Ahmet’e izin verilmemişti.

Bu duruma ‘yeni lider kim olacak’ tartışmasının neden olduğu öne sürülüyor.

Daha önce ortaya çıkan görüntülerde Cübbeli Ahmet ile Saadeddin Ustaosmanoğlu’nun hastanedeki Mahmut Ustaosmanoğlu’ndan isim almaya çalıştığı görülmüştü.

Saadeddin Ustaosmanoğlu, dün Cübbeli Ahmet’i ‘kaset’le tehdit ederek “Erkeksen şeyhliğini ilan et; et de kasetlerini patlatalım” demişti.

Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Cübbeli, bununla yargılandığı davadaki ‘kasetlerin’ kastedilmediğini söyledi: “Accan (Iraklı Şeyh Seyyid Muhammed Accan el Hadid) çekmiş. Bundan 12-13 sene evvel ben Accan ile iyiyken… Kaset konusu belaltı değil. Ustaosmanoğlu diyor ki, ‘Accan’a biat etmişsin.’ Ne alakası var? Şu anda geliyor başka tarikatlar, icazet yazıyorlar. Teberrüken diye usul var. Bende bir çuval var. Eski alimlerden…”

Cübbeli, ‘şeyhlik’ niyeti olmadığını söyleyerek, Ustaosmanoğlu’na çağrıda bulundu: “Asla! Kendime göre cemaatim var, bunlar tarikat ehli değil ki. Açık, solcu, Alevi, her sınıftan dinleyenim var. Kasetleri çıkarmayan melundur. Allah’ın laneti üzerine olsun. Hepsini çıkart bakalım. Şeyhlik derdim yok ama sanki varmış da kasetler engelliyor imajı veriyor. Ben 28 Şubat’ın cuntasından, FETÖ’den korkmamışım, bundan mı korkacağım?”

‘Rolümün arttığını hissediyorum’

Cübbeli, tarikattan dışlanıp dışlanmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: “Dışlanayım. Benim için sorun yok. Onlar işi düşüyor. Geliyor, kapımı aşındırıyorlar. Kazan kaynıyor. Dünya kadar aday çıkmaya hazırlanıyor. Hasan Efendi’yi kabul etmeyen var. Hepsi benden yardım isteyecek. İstiyorlar da zaten. Ama Saadeddin böyle konuşurken, sen tepki vermiyorsan, ben ne yapayım? İsmailağa niye sessiz? Ben rolümün arttığını hissediyorum. Bana 20 kere telefon ediyorlar. Mecburlar. Cemaatin yüzde 80-90’ını ben tanıtmışım. Halk bana bakar. Diyorum ki, bu iş düzgün gittikçe destekleyeceğim. FETÖ, dinler arası diyalog, İBDA işleri girerse yokum.”