HDP’de MYK’nın yarısı ‘iki dönem’ kuralıyla değişti

HDP 5’inci Büyük Olağan Kongresi’nde seçilen parti meclisi, eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın başkanlığındaki ilk toplantıda Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.

Partinin tüzüğü gereği ‘bir üye aynı organda üst üste en fazla iki dönem görev yapabilmesi‘ nedeniyle MYK’nin yaklaşık yarısı değişti.

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Büyük kongre, 3 Temmuz’da Ankara’da düzenlenişti. Kongrede delegeler, eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar’yla yola devam etme kararı alırken, 100 asil, 50 yedek parti meclisi üyesi de belirlenmişti. Kongrenin ardından Buldan ve Sancar’ın başkanlığında düzenlenen ilk parti meclisi toplantısında da MYK üyeleri belirlendi.

MYK’nin yarıya yakını değişti

Partinin tüzüğü gereği uygulanan ‘iki dönem kuralı’, yani bir üyenin en fazla iki kez bir organda yer alabileceği maddesi üzerine MYK’daki 29 ismin yaklaşık yüzde 50’si değişti.

DHA’nın haberine göre 29 kişilik MYK’da 14 kişi yeniden görev alırken, 15 kişiyse MYK’ya yeni girdi. Cihan Aydın, Dersim Dağ, Ömer Öcalan, Pero Dündar, Elif Bulut, Rıdvan Turan, Emirali Türkmen, Serhat Eren, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Hatice Akdağ, Hişyar Özsoy, İdil Uğurlu, Mehmet Rüştü Tiryaki, Turgut Öker ve Murat Çepni MYK’ya giren yeni isimler oldu.

Yeniden MYK’da görev alan isimlerse Naci Sönmez, Samet Mengüç, Feleknas Uca, Ebru Günay, Özlem Gündüz, Doğan Erbaş, Sultan Özcan, Şaziye Köse, Tayip Temel, Tülay Hatimoğulları, Turkut Çatar, Musa Piroğlu, Mahfuz Güleryüz ve Tuncer Bakırhan oldu.

İki dönem önce MYK’da ekolojiden sorumlu eş genel başkan yardımcısı Murat Çepni, bu dönemde ‘göçmen ve mülteciler komisyonu eş sözcüsü‘ olarak MYK’da yer aldı.

Bir önceki dönem ‘parti içi eğitim komisyonu eş sözcülüğü’ görevini üstlenen Doğan Erbaş, bu dönemde MYK’da ‘genel sayman’ olarak yer aldı.

Dış ilişkiler komisyonundan ‘sorumlu eş genel başkan yardımcılığı’ görevinde olan Batman Milletvekili Feleknas Uca ise görevini Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy’a devretti.

Demokratik yerel yönetimler kurulundan sorumlu eş genel başkan yardımcılığı görevi Yunus Parım’dan Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki’ye geçti.

Mahfuz Güleryüz, merkezi örgütlenme komisyonu eş sözcüsü olarak görevini sürdürecek isimler arasında. Dil, kültür ve sanat komisyonu eş sözcülüğü görevine de Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan geldi.

Önceki dönemde göçmen ve mülteciler komisyonu eş sözcüsü olarak görev yapan Veli Saçılık, bu dönem MYK’da yer almadı. Görevini Elif Bulut’a devretti.

MYK’ya giren yeni isimler arasındaki Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, eğitim politikaları komisyonu eş sözcülüğü görevine geldi.

Görevlerini sürdürecek olanlar

Emek ve sosyal politikalar komisyonundan sorumlu eş genel başkan yardımcılığı görevini yapan Şaziye Köse, bu dönemde de MYK’da aynı görevini sürdürecek.

Ekoloji komisyonundan sorumlu eş genel başkan yardımcısı Naci Sönmez, kadın meclisi sözcüsü Ayşe Acar Başaran, basın, yayın ve propaganda komisyonundan sorumlu eş genel başkan yardımcısı Tayyip Temel, parti sözcüsü Ebru Günay da bu dönemdeki MYK’da görevlerini sürdürecek isimlerden.

Geçen dönem de MYK’da halklar ve inançlar komisyonundan sorumlu eş genel başkan yardımcısı olarak görev yapan Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, bu dönemde de aynı görevle devam edecek.

Dersim Dağ gençlik meclisi sözcü

HDP’den genç yaşta milletvekili olan 1996 doğumlu, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, bir önceki dönemde bulunmayan fakat bu dönemde oluşturulan ‘gençlik meclisi sözcüsü‘ olarak MYK’da görev yapacak.