KKM’nin yükü: Her vatandaşın cebinden 555 lira çıktı

Kur korumalı mevduat (KKM) için bütçeden ödenen tutardan 85 milyon vatandaşın her birine binen yük dört ay için 436 lira oldu. Vazgeçilen vergiyle birlikte toplam yük 555 liraya çıkıyor.

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Haziranda merkezi yönetim bütçesi 31 milyar lira açık verirken KKM hesaplarına 16,1 milyar liralık fark ödendi. Böylelikle son dört ayda KKM’nin bedeli 37 milyar lirayı aştı.

TÜİK’e göre 2022’nin yıl ortası nüfusu 85 milyon 410 bin kişi. Yani dört aydaki 37 milyar liralık ödemeden kişi başına düşen yük 436 lira oldu.

Bu hesabı köşesine taşıyan Dünya yazarı Alaattin Aktaş “Buna tabii ki hiç geliri olmayan bebekler de dahil, çocuklar da, öğrenciler de, ev hanımları da, yaşlılar da… Asgari ücretli de dört ayda 436 lira ödedi, emekli de… Farkında olmadan cebinden 436 lira alınmış olanların çoğu kim bilir bu uygulamayı alkışlamıştır da” dedi.

Aktaş, vatandaşlara düşen yükün vergi muafiyetiyle daha da arttığını söyledi. Çünkü döviz tevdiat hesabından (DTH) KKM’ye geçenlere kambiyo karı kaynaklı vergi muafiyeti tanındı. Bu şekilde vazgeçilen vergi toplamı 10,2 milyar lira oldu.

Yani dört aylık toplam yük 47,4 milyar liraya çıkıyor.

Bu 47,4 milyar lira, 85,4 milyona bölündüğündeyse kişi başına yük 555 lirayı buluyor. Tabii ki aslında bu yük 85,4 milyon kişiye dağılmıyor. Nüfusun bir kısmı zaten bu parayı alanlar olduğu için yük aslında daha da fazla.