Fitch’in kredi riskini artırdığı THY: Ülke puanından kaynaklandı

BİLAL ÇELİK

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk Hava Yolları’nın (THY) kredi notunu ‘B’den ‘BB-‘ seviyesine düşürdü.

THY, Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bilgilendirmede, bu yıl içinde ‘yüksek performans’ gösterildiğini fakat Türkiye’nin notunun düşmesi nedeniyle kredi riskinin arttığını savundu.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin yeni ekonomi politikasının kredi riskini artırdığını belirterek, kredi notunu ‘B+’dan ‘B’ye indirdiğini, görünümünü ise ‘negatif‘ olarak teyit ettiğini açıklamıştı.

Türkiye için ‘B’ notu veren Fitch, THY’nin kredi riskini de artırdı. Kredi derecelendirme kuruluşu, ‘B’ olan THY dolar cinsi ‘Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikası’na ait kredi notunu ‘BB-‘ye düşürdü.

THY, KAP’a bilgilendirmesinde, kredi notunun ülke notundan kaynaklı düştüğünü savundu.

Bildirimde şunlar dendi: “Pandemi döneminde en hızlı toparlanan havayollarından biri olan Ortaklığımız, güçlü performansını 2022 yılında da devam ettirmesine rağmen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülke notunun düşürülmesi nedeniyle ‘B’ seviyesindeki kredi notumuzu teyit ederek durağan olan not görünümünü negatif olarak değiştirmiştir. Fitch ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikası’na ait kredi notunu ilgili çerçevede bir not düşürerek ‘BB-‘ ye çekmiştir.”