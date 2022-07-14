Fitch: Türkiye’nin yeni ekonomi politikası kredi riskini artırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye’nin yeni ekonomi politikasının kredi riskini artırdığını bildirdi.

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BloombergHT’nin aktardığına göre Fitch, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikası karışımının kamu finansmanı ve kamu döviz pozisyonunda riskleri artırdığına dikkat çekerken söz konusu politikanın makroekonomik ve finansal istikrara yönelik riskleri azaltmadığını belirtti.

Fitch raporunda “Zorlu dış ortama rağmen politika karışımının özellikle Haziran 2023’teki seçimlere kadar hala yüksek büyüme ve istihdama odaklı olduğunu düşünüyoruz” ifadeleri yer aldı.

2021’de hayata geçirilen kur korumalı mevduat sistemiyle ihracat öncülüğündeki ekonomik modelde faiz artırmadan TL’nin desteklenmesinin amaçlandığı belirtilerek şunlar dendi: “Ancak TL üzerindeki baskı yeniden artarak derinleşti. Dolarizasyon yüksek, uluslararası rezervler geriliyor, enflasyon da çok yüksek.” Politika tepkisinin kamu finansmanında doğrudan ve dolaylı maliyeti olduğuna dikkat çekildi.

Geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu düşürülmesine dair yorum şöyle: “Not düşüşü, bu politika tepkisinin cari açığı fonlamak için sermaye girişlerini çekmekte yetersiz kalmasını, tüketici güvenini düşürebileceği ve dış finansman konusundaki riskleri yansıtıyor.”

Fitch geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu B+’dan B’ye indirdiğini, görünümünü ise ‘negatif’ olarak teyit ettiğini açıklamıştı.