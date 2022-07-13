Moody’s BDDK kararları hakkında uyardı: Kredi notu için negatif etki oluşturuyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına sınırlama getirmesiyle ilgili kararın bankacılık sektörünün kredi notu için negatif etki oluşturduğunu belirtti.

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BDDK kararıyla ilgili tartışmalar ülke içinde hala sürerken uluslararası kuruluşlar da tartışmaya dahil oldu.

Moody’s’in konuyla ilgili hazırladığı raporda, söz konusu kararların bankaların kredi kalitesine zarar vereceği ve yatırımcı güvenini düşüreceği söylendi.

Raporda Türkiye’deki yetkililerin kur üzerindeki baskıyı azaltmak için çeşitli önlemler aldığını ancak bu önlemlerin etkilerinin git gide azaldığı yazıyor.

Ayrıca, alınan önlemlerin, TL’deki asıl değer kaybına neden olan ‘genel ekonomik gerçeklere aykırı politikaların devam ettirilmesine’ cevap verdiği belirtiliyor.