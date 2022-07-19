Jackie Chan’in savaşta yıkılan Suriye kasabasında film çekmesi tepki çekti: Utanç verici

Aksiyon filmlerinin ünlü ismi Jackie Chan’in, Suriye’deki iç savaşta yakılıp yıkılmış bir yerleşim birimini ‘set’ olarak kullanması tepki çekti.

Hacer el Esved. Fotoğraf: ww.syriahr.com

Chan’in yapımcılığını üstlendiği aksiyon filmi ‘Home Operation’, iş savaşın izlerini taşıyan ‘Hacer el Esved’ adlı kasabada çekildi.

Song Yingşi’nin yönettiği film, 2015’te Çin’in Yemen’deki vatandaşlarını tahliye etme sürecini anlatıyor. Song, filmin Çin Komünist Partisi’ni yüceltmeyi amaçladıklarını, savaş ortamında kalan vatandaşlarının Çin’e dönmesini sağlayan diplomatların yaşadıklarını anlattıklarını söyledi.

Jackie Chan, Song Yingşi ve ekibin başkent Şam’a 4 kilometre uzaklıktaki kasabada yıkıntılar arasında çekim yapması, Çin’in Suriye Büyükelçisi Feng Biao’nun da çekimlerin başında ‘seti’ ziyaret etmesi tepki çekti.

Suriyeli gazeteci Ferit el Mahlül şu sözlerle tepki gösterdi: ”Bu tür filmleri Suriyelilerin Esad rejimi, Rusya ve İran tarafından yerle bir edilen evlerinin yıkıntıları üzerinde çekmek utanç verici. Çin’deki faşist rejim Suriye’nin müttefiki ve işledikleri suçu böyle temize çıkarmaya çalışıyorlar.”

Ortadoğu Enstitüsü Suriye Programı’nın direktörü Charles Lister da sosyal medya hesabından, ”10 binlerce olmasa da önce Esad rejiminin sonra IŞİD’in ellerinde binlerce insan öldü Hacer el Esved’de. Burayı para kazanmak için kullanmak utanç verici derecede çirkin” yazdı.