Dolar/TL bu yılki zirvesini gördü

Yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL bu sabah 17,56 seviyesini test ederek, 2022 zirvesini yenilemiş oldu. TL’nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 15, yılbaşından beri kaybıysa yüzde 25’e ulaştı.

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Dün, dünya borsalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentilere paralel gözlemlenen pozitif seyir, ABD’de teknoloji devi Apple’ın gelecek yıl işçi sayısını azaltabileceği ve şirket karlılığının düşebileceğine yönelik haberlerle sekteye uğradı.

Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası’nın bu hafta faiz kararını açıklayacak olması da avroyu yükselişe geçirdi. Daha önce 25 baz puan olarak açıklanan artırımın daha yüksek olması da gündemde. Bu durum avro/TL’nin 18 seviyesine gelmesine neden oldu.

Türkiye’nin risk primi 859 baz puandan işlem görürken, gösterge tahvil faizi de yüzde 23,15 seviyesinde.