Prof. Dr. Özgür Demirtaş: İnat devam ederse enflasyon boğacak

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, hükümetin politika faizlerinde artışa gitmemesi durumunda TL’nin zayıf kalacağını ve enflasyonun ‘boğacağını’ söyledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre haziranda yıllık enflasyon yüzde 78,6’ya yükseldi.

Ancak Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziranda yıllık enflasyon oranının yüzde 175,55’e çıktığını bildirmişti. ENAG’a göre aylık artış yüzde 8,31 olmuş, bu seneki altı aylık artışsa yüzde 71,43 olarak hesaplanmıştı.

İktidar enflasyonun düşmesiyle ilgili ilgili baz etkisinden medet umarken uzmanlarsa belirsizlik uyarısı yapıyor.

Fitch Ülke Notları Direktörü Paul Gamble, Türkiye’de enflasyonu düşürmenin ancak faiz artırımı ve ortodoks para politikalarının izlenmesi yoluyla mümkün olacağını söylemişti.

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan finans profesörü Özgür Demirtaş da faiz artışına işaret etti. Demirtaş’ın değerlendirmesi şöyle oldu: “Hükümet eninde sonunda ya faiz arttırmak zorunda kalacak (bunca inatları boşa gidecek), çok geç gelen karar buruk olacak. Ya da inadına devam edecek TL zayıf kalınca enflasyon boğacak… Üzülüyorum. Vallahi billahi üzülüyorum.”