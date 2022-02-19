Akşam Postası / 19 Şubat 2022

İşçilerin kararlılığı bakanlığı harekete geçirdi: Migros’a soruşturma başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili olarak soruşturma başlattıklarını duyurdu. Bilgin, hiçbir işçinin, emekçinin mağdur edilmesine göz yummayacaklarını belirtti.

Kocaeli’nde gazeteci cinayeti

Fotoğraf: Ses Kocaeli

Ses Kocaeli Gazetesi’nin sahibi Güngör Arslan ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Arslan son yazısına şöyle başlamıştı: “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Haldızlar İnşaat ve Haldız Ailesi arasında bana göre pek çok kişinin çözemediği ilginç ve garip bir ilişki var.”

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye: 28 Şubat’tan bahsedecek son kişisin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 28 Şubat eleştirisine “Bu memlekette 28 Şubat’tan son bahsetmesi gereken kişi sayın Bahçeli’dir” diye karşılık verdi.

9 soruda Aysel Tuğluk’un durumu: Neden hapiste, niye tahliye edilmiyor?

Cezaevinde demans teşhisi konulan ve tahliyesi talep edilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkan yardımcısı Aysel Tuğluk hakkındaki Adli Tıp Kurumu (ATK) İhtisas Gözlem Raporu tartışılmaya devam ediyor.Tuğluk’un tutuklanmasından başlayarak annesinin ölümüne, hastalığına ve tahliye edilmesi yönünde talepler yükselirken son olarak gelinen ATK raporu sürecine ilişkin 9 soru 9 yanıt…

Erdoğan’ın ‘müjde’sine çiftçiden de alkış yok: Zam yüzde 342, indirim yüzde 30

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 30 indirim ‘müjde’sini de eleştiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yüzde 342 artan gübreye yüzde 30 indirim olunca çiftçinin indirim var diye gidip gübre mi alacağını sanıyorsunuz” dedi.

Dr. Ertürk: Hayvancılıkta günü kurtaran politikalar bizi kurtarmaz

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk: “Tüketicinin gıdaya ulaşması için çareyi ithalatta bulanlar, gümrük vergilerini sıfırlayarak gıdaya ulaşımı sağlamaya çalışıyorlar. Oysa günü kurtaran değil -kısa ve uzun vadede kararlı bir şekilde uygulanacak- tarım ve hayvancılığı kurtaracak ulusal bir anlayışı egemen kılmak lazım.”

Balık tezgahlarını fırtına vurdu

Geçen hafta 20 liradan satılan hamsinin kilosu soğuk hava ve fırtına etkisiyle 30 liraya ulaştı.

Bilim kurulu üyesi: Az kalabalık yerlerde maske çıkacak gibi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ‘az kalabalık yerlerde’ maske zorunluluğunun kalkabileceğini söyledi.

Cinsel istismarla suçlanan öğretmenin 168 yıl hapsi istendi

Ankara’da sekiz kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen hakkında 168 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Yargıtay’dan ‘istifa’ kararı: Başka iş ayarlamak yasaya aykırı değil

Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, istifa öncesi başka bir iş ayarlamanın yasaya aykırı olmadığına hükmetti.

İçişleri’nden Suriyelilere ‘seyreltme’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerle ilgili ‘seyreltme’ uygulamasına başladı. Buna göre yüzde 25’in üzerinde Suriyeli nüfusun olduğu bölgelerde hiçbir yabancıya ikamet izni verilmeyecek.

İstanbul’un barajlarında su seviyesi yüzde 80’i aştı

İnfografik: Diken

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 80,5’e ulaştı. Geçen yıl aynı ayda bu seviye yüzde 49,16 olarak kayda geçmişti.

‘Dublörlü’ arazi dolandırıcılığında üç tutuklama

Gaziantep’te sahte kimlik ve dublör kullanarak yaklaşık 50 milyon lira değerinde arazi dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla üç kişi tutuklandı.