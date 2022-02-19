Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye: 28 Şubat’tan bahsedecek son kişisin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 28 Şubat eleştirisine “Bu memlekette 28 Şubat’tan son bahsetmesi gereken kişi sayın Bahçeli’dir” diye karşılık verdi.

Fotoğraf: Diken

Bahçeli geçen hafta yaptığı bir konuşmada altı muhalefet partisinin mutabakat metnini açıklayacağı 28 Şubat’ı özellikle seçtiğini öne sürmüş ve “Zillet koalisyonu tarafını deşifre etmiştir” demişti.

Antalya’da partisinin düzenlediği bir organizasyonda konuşan Davutoğlu’nun bu sözlere şöyle karşılık verdi: “Bu memlekette 28 Şubat’tan son bahsetmesi gereken kişi sayın Bahçeli’dir. Çünkü, 28 Şubat’ın başbakan yardımcısıdır. 28 Şubat’ta başörtüsü yasağını TBMM’de kim meşru kıldı? Başörtülü olarak milletvekili seçilen bir hanımefendiyi, baskı uygulayarak başını açtırıp Meclis’e kim soktu? Bahçeli soktu. Şimdi 28 Şubat’tan nasıl bahsediyor.”

28 Şubat

Şeriat tartışmalarının yaşandığı REFAH-YOL (Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonu) hükümeti döneminde, 28 Şubat 1997’de düzenlenen ve dokuz saat süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, laikliğin Türkiye’de demokrasi ve hukukun teminatı olduğu vurgulanmıştı.

Alınan kararlarda tarikatlara bağlı okulların denetlenmesi ve Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesi, sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi, Kuran kurslarının denetiminin sağlanması ve tarikatların kapatılması istenmişti.

MGK kararlarında ayrıca kıyafet kanununa uyulması, kurban derilerinin derneklere verilmemesi ve Atatürk aleyhindeki eylemlerin cezalandırılması gerektiğinin de altı çizilmişti.

O dönemde başbakanlık koltuğunda bulanan Necmettin Erbakan’ın istifa etmesine neden olan sürecin toplumsal, siyasal ve yargı alanında uzun vadeli başka yansımaları da oldu.