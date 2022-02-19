Kocaeli’nde gazeteci cinayeti

Ses Kocaeli Gazetesi’nin sahibi Güngör Arslan ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Ses Kocaeli

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Arslan kurtarılamadı.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) saldırıdan sonra, “Bilinci kapalı olan ve entübe edilen Arslan’a yapılan bu saldırıyı kınıyor, kendisine acil şifalar diliyoruz” demişti.

Kocaeli valiliği ise şunları kaydetmişti: “Bugün saat 15:00 sıralarında ilimiz İzmit ilçesinde faaliyet gösteren Kocaeli Ses Gazetesi’nde ateşli silahla yaralama olayı meydana geldiğinin ihbar edilmesi üzerine güvenlik güçlerimiz derhal olay yerine intikal etmişlerdir. Meydana gelen olayda Gazete İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü olan Güngör Arslan’ın yaralandığı görülmekle 112 görevlileri ile Kocaeli Devlet Hastanesine intikal ettirilerek tedavi altına alınmıştır. Olayı gerçekleştirdiği anlaşılan R. Ö. isimli şahıs suç aleti tabanca ile birlikte emniyet birimlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup, bu menfur saldırının aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Basın mensubu Güngör Aslan’a yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Son yazısı

Arslan son yazısında Kocaile belediyesi ile Haldızlar adlı inşaat şirketi arasındaki ‘ilginç ve ganrip ilişki’ye dikkat

Yazı şöyle:

“Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Haldızlar İnşaat ve Haldız Ailesi arasında bana göre pek çok kişinin çözemediği ilginç ve garip bir ilişki var.

Büyükakın ve Haldız Ailesi arasındaki çok girift ilişkiye genel sekreter olduğu dönemde şahit oldum ama işin bu kadar ileri boyutta olduğunu açıkçası ne çözebilmiş ne de anlayabilmiştim.

Haldız Ailesi ile ilgili Bizim Kocaeli Gazetesi’nde yazı yazdığımız günlerde Macit Haldız’ın oğlu Fatih Haldız efelenmeye ve kabadayılığa özendiğinde Tahir Büyükakın bana ‘Sen muhatap olma ben gerekeni yaparım’ diyerek zannediyorum Fatih’in kulağını çekmiş ve bir daha ses seda çıkmamıştı.

Şimdi ise Büyükakın ile Haldız Ailesi arasındaki ilginç ve karmaşık ilişki partiye zarar verecek boyutlara geldi.

Sadece AKP’ye değil Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimliğine, güvenirliğine zarar veriyor artık Büyükakın ile Haldız Ailesi arasındaki ilişki.

Düşünsenize ortada bir inşaat şirketi var ve bu şirket Yıldız Konutları işinde ihaleye fesat karıştırmak ve evrakta sahtecilikten Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış ve yöneticilerinden bazıları ceza yemiş.

Yetmemiş, bu inşaat firmasına buna rağmen Tuana Konutları’nda iş verilmiş. İş zamanında bitirilememiş.

Hal böyle iken ne teminatı yakılmış ne de ihaleye giriş yasağı verilmiş.

Aralık ayı sonunda bitmesi gereken Tuana Evleri hala bitmedi ve ne zaaman biteceği de belli değil.

Tuana Evlerini kim yaptırıyor?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kent Konut.

Kent Konut’un yönetim Kurulu Başkanı kim?

Tahir Büyükakın.

İstanbul Fikirtepe’de kentsel dönüşüm işini tamamlayamayan ve yüzlerce insanı mağdur bırakan Macit Haldız ve oğullarına ait Haldız İnşaat bütün bu işler ortada iken yine Kent Konut tarafından Kartepe’de yapılacak olan Sağlık Kent ihalesine teklif veriyor.

Başka bir şirket olsaydı bırakın ihaleye katılmasını ihale dosyası bile alamazdı.

Ne oldu?

Haldız İnşaat’ın girdiği ilk ihale iptal oldu.

Sonra 8 Şubat’ta yeniden ihale yapıldı.

Ve Haldız İnşaat yine bu ihaleye 3 firma ile girdi ve ilk kez bir devlet ihalesine giren Zeray İnşaat’ın verdiği teklifin aynısını verdi.

Bu milyonda bir ihtimaldi ama işin içinde Haldız olunca bu da oldu ve Zeray İnşaat’ın verdiği 207 Milyon 500 Bin TL teklifin aynısını Haldız İnşaat verdi.

Ve Kocaeli Büyükşehir Belediye bu güne kadar pek çok işi yarım bırakan, tamamlayamayan ve bırakıp giden Haldız İnşaat’a işi verdi.

Bütün bu yapılanların bir bedeli var.

Bu bedeli AKP ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimliği ödüyor.

Bu kentte yaşayanlar pek çok anlaşmalı ihale gördü ve görmeye de devam edecek.

Haldızlarla Recep Ekşi’nin anlaşmalı tekliflerine bu kent alışmıştı.

Amma..!

Zeray gibi piyasada en küçücük bir şaibeye bulaşmamış, inanılmaz projeler yapan ve yapmaya devam eden bir firmaya karşı bu yapılırsa vatandaşın ne AKP’ye ne Tahir Büyükakın’a ne de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne güveni kalmaz.

Kısacası Tahir Büyükakın, Haldızları koruyup kollayacağım diye partisine ve koltuğuna oturduğu kuruma ciddi zarar veriyor.

Kendisiyle ilgili zaten sıkıntı yok.

Tramvay Kafe olayıyla Büyükakın bütün güvenirliğini yitirmişti.

Şimdi de partisinin ve Büyükşehir Belediyesi’nin güvenirliğine son tekmeyi vuruyor.”