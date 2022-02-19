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Yaramazlara biraz batar!

Japonya’nın hidrojenle çalışan, karbon salmayan ilk treni tanıtıldı

Japonya’nın sıfır karbondioksit emisyonuna sahip hidrojenle çalışan ilk treninin tanıtımı yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

East Japan Railway (JR East) firması, Toyota ve Hitachi işbirliğiyle üretilen tren, çatısındaki tanklarda muhafaza ettiği hidrojenin havadaki oksijenle reaksiyona girmesi sonucu elektrik üretiyor.

Saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen trenin marttan itibaren test sürüşlerine girmesi, 2030’da piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Japon firma, sıfır karbondioksit emisyonlu yeni modeli, halihazırda kullandığı dizel taşıtların yerine kullanmayı planlıyor.

Japonya’da hidrojenle çalışan yolcu taşıt ve otobüsleri hizmet verebilirken, ilgili kanun, trenlerin bu yakıtı kullanabilmesine izin vermiyor.

Kamu yayıncısına göre JR East, üretilen prototipe yönelik gerekli kanuni muafiyetlerin sağlanması için çaba sarf edecek.

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