Tarkan’ın ‘Geççek’i, YouTube’da son 24 saatte en çok beğenilen video

Pop sanatçısı Tarkan’ın ‘Geççek’ isimli şarkısının klibi, YouTube’da son 24 saat içinde en çok beğenilen video; izlenmelerde de ikinci sırada.

Kaynak: Twitter

Pandeminin başlamasından sonra ailesiyle birlikte Almanya’daki evinde kalmayı tercih eden Tarkan, iki yıl sonra Türkiye’ye dönerek çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeye başlamıştı.

İki gün önce Tarkan’ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı ‘Geççek’ şarkısının klibi, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Şarkı yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter’da en çok konuşulanlar listesine giren Tarkan hakkında 400 binden fazla tweet atıldı. Günlerdir beklenen şarkı büyük beğeni topladı: ”Geççek geççek elbet bu da geççek / Gör bak umudun gününü gün etçek / Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman / O çiçekten günler çok yakın inan / Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek / Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek”.

‘Geççek’, son 42 saatte YouTube’da 12 milyon izlenirken Instagram’da 10,5 milyon, Twitter’da ise 12,8 milyondan fazla görüntüleme aldı.

Şarkının İrfan Yıldırım yönetmenliğinde çekilen klibi, Youtube’da dünya çapında son 24 saatte en çok beğenilen (726 bin) video. Şarkı izlenme sırasında da ikinci.

En çok izlenen videoysa Hindistan’da gelecek hafta yayınlanacak olan ‘Gangubai Kathiawadi’ isimli filmin müziği oldu.