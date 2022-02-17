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Yaramazlara biraz batar!

Tarkan’ın yeni şarkısı ‘Geççek’ sosyal medyada gündem oldu

Pop sanatçısı Tarkan’ın ‘Geççek’ adlı şarkısının klibi bugün akşam 9’da yayınlandı.

Pandeminin başlamasından sonra ailesiyle birlikte Almanya’daki evinde kalmayı tercih eden Tarkan, iki yıl sonra Türkiye’ye dönerek çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeye başlamıştı.


Sanatçının yeni şarkısından yayınladığı 12 saniyelik bölümündeki sözleri kısa sürede Twitter’da en çok paylaşılanların arasına girmişti: “Bitçek, geççek / Geldiği gibi gitçek /Her şeyin sonu var / Bu çile de bitçek.”

Şarkı yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyanın gündemine oturdu.

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