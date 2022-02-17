Tarkan’ın yeni şarkısı ‘Geççek’ sosyal medyada gündem oldu

“Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan.”

Tarkan’ın bu şarkısını yayınlarımda defalarca çalacağım doğrudur. #Tarkan pic.twitter.com/MPYdYLGB0Y