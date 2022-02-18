Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısı ‘yandaşları’ kızdırdı, muhaliflere umut verdi

Pop sanatçısı Tarkan’ın dün yayınladığı ‘Geççek’ adlı şarkısı sosyal medyanın gündeminde. Şarkıyı muhalifler coşkuyla karşılarken, iktidar yanlısı hesaplardan ‘cevap’ geldi.
Pandeminin başlamasından sonra ailesiyle birlikte Almanya’daki evinde kalmayı tercih eden Tarkan, iki yıl sonra Türkiye’ye dönerek çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeye başlamıştı.
Dün, Tarkan’ın sosyal medya hesaplarından da paylaştığı ‘Geççek’ şarkısının klibi, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Şarkı yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter’da en çok konuşulanlar listesine giren Tarkan hakkında 240 binden fazla tweet atıldı. Günlerdir beklenen şarkı büyük beğeni topladı: ”Geççek geççek elbet bu da geççek / Gör bak umudun gününü gün etçek / Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman / O çiçekten günler çok yakın inan / Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek / Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek”
Ancak şarkıya daha önce ‘cuppa cuppa’dan ‘darbe iması’ çıkarmayı başaran iktidar yanlısı kişiler ve sosyal medya hesaplarından şarkı sözlerine ‘cevap’ gecikmedi.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Tarkan’ın şarkısında Melih Gökçek’i ima ettiği anlamını çıkarırken, “Bu toplum bunu kaldıramaz” dedi.
TRT’de sunuculuk yapan Ersoy Dede “Bir de ödlek oluyor bunlar… ‘Yok ben pandemi dönemi yaşadığımız sıkıntılı günler GEÇÇEK dedim’ falan diyor. Delikanlı gibi desene ne GEÇÇEK’miş” paylaşımı yaptı.
Diriliş Postası yazarlarından Murat Özer, katıldığı canlı yayında Tarkan’ın şarkısının CHP tarafından sipariş edildiğini öne sürdü. Özer buna kanıt olarak da şarkının CHP’liler tarafından paylaşılmasını gösterdi.
Aynı programda MHP’li Metin Özkan, “Geççek şarkısını Tarkan’a HDP ‘sufle’ verdi” diyerek işi ‘büyüttü’. Özkan devamında, “Tarkan’a ‘Yakalarsam muck muck’ sözlerini de hatırlar” diyerek hedef göstermeyi de ihmal etmedi. Özkan klipte ‘korsan yayın yapıldığını’ öne sürerken insanların dinlenmesinin kliple normalleştirilmek istendiğini iddia etti.
Yeni Akit’in Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı da Tarkan’ın şarkısının Fethullah Gülen’in emirleri doğrultusunda yazıldığını ima etti. “Pensilvanya’dan yazdırılan şarkı sözlerinin hiçbir hükmü yoktur!” paylaşımında bulunan Yakışıklı’ya Gülen’i övdüğü demeçleri hatırlatıldı.
Diğer yandan, trol adı verilen iktidara yakın sosyal medya hesapları da ‘gitcek’ etiketiyle şarkıyla ilgili paylaşımlara başladı.
Paylaşımların büyük bir kısmında aynı içeriğin olduğu görüldü.
Şarkı muhaliflere ilaç gibi geldi
Ancak muhaliflere ‘ilaç’ gibi gelen şarkı sonrası Tarkan’ın hedef gösterilmesine de tepki gecikmedi. Sosyal medyada ‘Tarkan yalnız değildir’ etiketi gündem oldu.
Dün Tarkan’ın şarkısına yayınlandığı ilk andan itibaren de destek yağmıştı.