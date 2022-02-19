Kurtulmuş: 2023 seçimleri aslanın ağzında

AKP genel başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023 seçimlerinin partisi adına zor geçeceğini kabul ederek, “Açık söylüyorum aslanın ağzında” dedi.

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Kurtulmuş, partisinin Gaziantep’teki bir programında konuştu.

Teşkilat olarak seçimler için ciddi bir hazırlık yaptıklarını vurgulayan Kurtulmuş’un değerlendirmeleri şöyle: “2023 seçimleri açık söylüyorum, aslanın ağzındadır. Bunun için çok güçlü çalışmak zorundayız. Hani diyorlar ya, zannedersin ki kendileri birinci parti olmuş. Şu anda bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir, en yakın rakibinden 10-12 puan öndedir. Çok şükür durum böyledir. Ama 50+1 gerekiyor, her gün artı 1 alarak yolumuza devam edeceğiz. Her gün yeni arkadaşlar, insanlar kazanacağız.”

Kurtulmuş anketlerde açık ara önde olduklarını söylese de özellikle elektrik ve doğalgaz faturalarına yansıyan zamlar sonrası AKP oylarında ciddi bir düşüş gözüküyor.

Metropoll, Gezici, Artıbir, AR-G, Area, Aksoy, ORC, MAK, İEA, TEAM, AKAM, Yöneylem ve Sosyopolitik araştırma şirketlerinin ocak ayı seçmen anketlerinin ortalamasına göre AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘Cumhur İttifakı‘nın oy oranı ‘Millet İttifakı’nın gerisinde.

Avrasya Araştırma şirketinin ocak anketindeyse AKP yüzde 26,3 ile CHP’nin bile altında.

Yeni yılla birlikte doğalgaza yüze 25, elektriğe ise yüzde 50 zam gelmiş, elektrikte 150 kilovatsaatin üzerindeki kullanımlardaysa zammın boyutu yüzde 125 çıkmıştı. Hükümet daha sonra kademeyi 210 kilovatsaatin üzerine çekse de bu karar tepkileri azaltmaya yetmemişti.