Fiyat etiketine ‘indirim’ ayarı: 30 günün en düşük fiyatı geçerli

Ticaret Bakanlığı raflardaki indirim oyunlarına karşı etiket yönetmeliğini değiştirdi. Buna göre 1 Mart’tan itibaren indirim etiketlerinde, 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatla yeni indirimli fiyat yer alacak ve satıcılar indirim oranını buna göre ilan edecek.

Bakanlık, 1 Şubat’ta tüketiciyi ‘sahte indirim’le kandırmaya son vereceği söylenen bir değişiklik yapmıştı. 1 Mart’tan itibaren yürürlüğe girecek bu değişiklik dün de etiket yönetmeliğine eklendi.

Ceza geliyor

Böylece market, kozmetik, ayakkabı, giyim mağazalarında ‘sahte indirim’ tespit edilen her bir kalem ürün etiketi için 615 lira ceza kesilecek.

Giyim, elektronik, kozmetik, ayakkabı gibi binlerce ürünün satıldığı mağaza ve marketlerde sahte indirimli her bir etiket için 615 lira ceza kesilecek; bir mağazada bu şekilde 100 adet üründe sahte indirim gösteriliyorsa o mağazaya toplamda 61 bin 500 lira ceza verilecek. ‘Binlerce üründe inanılmaz indirim’ diyenler içinse bu ceza 615 bin liraya kadar çıkacak.

Son 30 gün kuralı

Örneğin fiyatı bin lira olan bir ürün son 30 gün içinde yüzde 20 indirimle 800 liraya satılmışsa, mağaza yeni indirim kampanyasında yüzde 70 indirim ilan ettiğinde ürünün esas fiyatı 1000 lira değil, 800 lira olarak ele alınacak.

Böylece üründe yüzde 70 indirimi ya 800 lira üzerinden yapacak ve satış fiyatı 240 lira olacak ya da tüketiciye 300 liraya satmak istiyorsa indirim oranını 800 lira üzerinden ilan edip ‘yüzde 37,5 indirim’ demesi gerekecek.

Reklamlara da takip

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre sahte indirimli etiketlere uygulanan cezaların yanısıra tüketiciyi aldatıcı ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalar da Reklam Kurulu aracılığıyla cezalandırılıyor.

Aldatıcı ticari reklam yerel düzeydeki televizyon kanalı aracılığıyla yayınlanmışsa 31 bin 136 lira, ülke genelindeki bir televizyon kanalı aracılığıyla yayınlanmışsa 622 bin 853 lira olarak uygulanıyor.

Bu reklamlar ülke genelinde süreli yayın aracılığıyla yapılmışsa 311 bin 426 TL, ülke genelinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla aktarışmışsa 155 bin 712 TL, yerel düzeyde radyo ve kısa mesaj veya diğer mecralar aracılığıyla yapılmışsa 15 bin 566 TL para cezası veriliyor.