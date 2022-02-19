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Yaramazlara biraz batar!

Yazılımcı anlattı: Türkçe Wordle’da kelimeler nasıl seçiliyor?

Wordle oyununu Türkçeye uyarlayan Fatih Kadir Akın, Türk Dil Kurumu’ndan aldığı dört-beş bin kelimeyi rastgele listelediğini söyledi.

Gri, sarı, yeşil minik kareler ve bir puan… Son günlerde Twitter’da bu paylaşımı görmeyen muhtemelen kalmamıştır.


Web sitesi üzerinden oynanabilen Wordle basit bir kelime tahmin oyunu. Beş harften oluşan kelimenin ne olduğunu bulmak için oyuncuların altı tahmin hakkı var. Harfin doğru, yerinin yanlış olması durumunda sarı, hem yerinin hem harfin doğru olması durumunda yeşil renk beliriyor.

Tüm oyunculara her gün aynı tek kelime soruluyor.

Yaratıcısı Josh Wardle’ın partneri için geliştirdiği oyun geçen sonbaharda lansmanını yapmıştı. Kasımda günlük 90 kişinin oynadığı oyunu milyonlarca kişinin oynadığı bir internet çılgınlığı haline geldi.

Oyunun ABD’deki haklarını New York Times satın aldı. Satın alma duyurulduktan sonra oyunun hayranları gazetenin ücretli içeriklerinde biri olabileceği konusunda endişelerini dile getirdi. Ancak NYT duyurusunda oyunun ücretsiz oynanabileceği belirtildi.

Türkçeye çevrilmesiyle oyunun Türkiye’deki haklarını da haber uygulaması Bundle aldı.

Oyunu Türkçeye uyarlayan Fatih Kadir Akın, mevcut İngilizce oyunun bir kopyası olduğu için teknik olarak pek zorlanmadığını belirtti. Hürriyet’e konuşan Akın “Fakat oyundaki klavyeyi Türkçe yapmak ve özellikle Türkçe beş harfli kelimelerin listesini oluşturmak hem çok uğraştırdı hem de oldukça vakit aldı” dedi.

Akın şu bilgileri verdi: “Oyun viral hale gelince yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Şu an anlık 4-5 bin kişi Türkçe Wordle oynuyor. Türkçe oyunda yaklaşık 4 bin kelime bulunuyor. Kelimeler toplu şekilde oyunun içerisinde bulunuyor. Tamamı Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde geçen beş harfli kelimeler. Özetle oyunun kelime havuzuna bir yerden kelime çekilmiyor. Kelimeleri rastgele seçiyorum. Kelime listesi tamamen rastgele karıştırılmış bir liste, tarih bazlı bir eşleştirme yapmak mümkün ama gerçekten uğraşmak gerek. Bununla hiç uğraşmaya çalışmadım. Kelimeleri rastgele karıştırdım ve çıktı. Eğer özel güne mesaj içeren bir kelime gelirse bu da inanın tamamen tesadüf olur.”

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