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Yaramazlara biraz batar!

Evinde rehin alınan 80 yaşındaki kadın Wordle sayesinde kurtuldu

ABD’de evine giren adam tarafından rehin alınan 80 yaşındaki kadın Wordle sevgisi sayesinde kurtuldu.

Fotoğraf: CBS

Web sitesi üzerinden oynanabilen Wordle basit bir kelime tahmin oyunu. Beş harften oluşan kelimenin ne olduğunu bulmak için oyuncuların altı tahmin hakkı var. Harfin doğru, yerinin yanlış olması durumunda sarı, hem yerinin hem harfin doğru olması durumunda yeşil renk beliriyor.


Tüm oyunculara her gün aynı tek kelime soruluyor. Kelimenin ne olduğunu çözdükten sonra oyuncular Twitter hesaplarından ya da WhatsApp uygulamasından sonuçlarını paylaşabiliyor.

Oyun kısa sürede fenomene dönüşerek milyonlarca kişinin oynadğı ve sonuçlarını yakınlarıyla paylaştığı keyifli bir alışkanlığa dönüştü.

Chicago kentinde ise Denyse Holt adlı kadının belki de hayatını kurtardı.

CBS’in aktardığna göre 5 Şubat’ta uyuduğu sırada Holt’un evine pencereden elinde makasla çıplak bir adam girdi.

Sonradan adının James H Davis olduğu açıklanan 32 yaşındaki adam, kadını rehin aldı ve evdeki telefon hatlarını söktü.

Holt, adamın kendisini tehdit ederek bazı talimatlar verdğini ve hayatta kalmak için bunları yerine getirdiğini anlattı. Adamın birlikte duşa girmeye zorladığı kadın daha sonra bu kişinin mufaktan bıçak aldığını söyledi. Banyoya kilitlendiğini ve öldürüleceğini düşündüğünü anlatan Holt’u kurtaran ise Worldle oynama alışkanlığı oldu.

Holt’un ülkenin diğer ucu Seattle’da yaşayan kızı, annesinin her gün yaptığı gibi günlük Wordle sonucunu paylaşmaması üzerine şüphelendi.

Annesini merak edip mesajlar gönderen ancak cevap alamayan kızı durumu polise bildirdi.

Yaşlı kadının durumunu kontrol etmeye giden polisler şok tabancası kullanarak adamı yakaladı ve kadını 17 saat süren esaretinden kurtardı.

Akıl sağlığı yerinde olmadığı düşünülen şüpheli gözaltına alındı.

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