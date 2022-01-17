Wordle: Aynı isimli beş yıllık uygulama, indirilme rekorları kırdı, geliri bağışlanacak

İnternetin yeni çılgınlığı kelime tahmin oyunu Wordle’la aynı ismi taşıyan beş yıllık bir uygulama indirilme rekorları kırıyor. Uygulamanın geliştiricisi gelirini bağışlayacağını duyurdu.

Fotoğraf: Wikipedia

Gri, sarı, yeşil minik kareler ve bir puan… Son günlerde Twitter’da bu paylaşımı görmeyen muhtemelen kalmamıştır.

Web sitesi üzerinden oynanabilen Wordle basit bir kelime tahmin oyunu. Beş harften oluşan kelimenin ne olduğunu bulmak için oyuncuların altı tahmin hakkı var. Harfin doğru, yerinin yanlış olması durumunda sarı, hem yerinin hem harfin doğru olması durumunda yeşil renk beliriyor.

Tüm oyunculara her gün aynı tek kelime soruluyor.

Yaratıcısı Josh Wardle’ın partneri için geliştirdiği oyun geçen sonbaharda lansmanını yapmıştı. Kasımda günlük 90 kişinin oynadığı oyunu geçen hafta itibariyle günde 2 milyon kişinin oynadığı bir internet çılgınlığı haline geldi.

Oyunun popülerliği kazara başka bir uygulamaya yaradı.

Beş yıldan fazla bir süre önce, 18 yaşındayken Wordle isimli bir kelime oyunu geliştirip App Store’a yükleyen Steve Crovatta, bir süre sonra yeterince ilgi görmediği için güncellemeleri bırakıp uygulamayı kaderine terk etmişti.

Ancak Wordle oynamak isteyenlerin bir uygulama olduğu düşüncesiyle App Store’a girip arama yaptıklarında karşılarına çıkan ilk uygulama Crovatta’nınki olunca işler değişti: “Bir hafta önce hafta uygulamamın paneline girdim. Gördüklerime inanamadım. Beş yıldır dokumadığım oyun 200 bin indirilmişti. Daha önce günde iki-üç indirme anca oluyordu. Önceki gün 130 bin kez indirilmişti. Bu asla hayal bile edemeyeceğim bir durum.”

500 bin indirilme sayısına ulaşan uygulamanın kendisi ücretsiz olmasına rağmen binlerce dolar gelir sağlıyor.

Wardle ile iletişime geçtikten Crovatta halihazırda biriken 3 bin doları ABD’nin Oakland şehrinde dezavantajlı çocuklara ücretsiz eğitim desteği sağlayan bir organizasyona bağışlamaya karar verdi: “Sonuçta bütün bunlar Josh’ın oyunu sayesinde oldu. Ona saygı duyuyorum. Benim için mesele para değil. Dünya için iyi bir şey yapabilmek. Bu imkana sahip olduğum için mutluyum.”