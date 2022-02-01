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Yaramazlara biraz batar!

NYT, Wordle’ı satın aldı

Son dönemin fenomen oyunu Wordle’ı yedi haneli bir fiyata New York Times satın aldı.

Web sitesi üzerinden oynanabilen Wordle basit bir kelime tahmin oyunu. Beş harften oluşan kelimenin ne olduğunu bulmak için oyuncuların altı tahmin hakkı var. Harfin doğru, yerinin yanlış olması durumunda sarı, hem yerinin hem harfin doğru olması durumunda yeşil renk beliriyor.


Tüm oyunculara her gün aynı tek kelime soruluyor.

Yaratıcısı Josh Wardle’ın partneri için geliştirdiği oyun geçen sonbaharda lansmanını yapmıştı. Kasımda günlük 90 kişinin oynadığı oyunu ocak ayı itibariyle günde 2 milyon kişinin oynadığı bir internet çılgınlığı haline geldi.

Satın alma duyurulduktan sonra oyunun hayranları gazetenin ücretli içeriklerinde biri olabileceği konusunda endişelerini dile getirdi. Ancak NYT duyurusunda oyunun ücretsiz oynanabileceği belirtildi.

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