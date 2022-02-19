İmamoğlu Almanya’da konuştu: Türkiye’de demokrasi sakat görülebilir ancak ölmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya’daki bir konferansta Türkiye’de demokrasinin ölmediğini ve demokratik normlara özlemin arttığını söyledi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, ‘Münih Güvenlik Konferansı’ kapsamında gerçekleştirilen, ‘Şehirlerin Rolü: Demokraside Ezber Bozanlar’ başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı.

Şehirleri, ‘demokrasilerin nefes aldığı yerler’ olarak tanımlayan İmamoğlu şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’de demokrasi sakat görülebilir; ancak ölmemiştir. Kurumlar yıpranmış olabilir ancak toplumda Avrupa değerleri ve demokratik normlara özlem, azalmamış artmıştır.“

İstanbul’un en demokrat belediye başkanı olmaya kararlı olduğunu dile getiren İmamoğlu şöyle devam etti: “Gayemiz; İstanbul’un mutlu insanların yaşadığı ve özgürlükleri tadabildiği bir şehir olması. İktidara geldiğimiz Haziran 2019’dan bu yana, şehir yönetimini çoğulcu, katılımcı, demokrat prensipler etrafında yeniden tanzim ettik.

İstanbul demokrasiye aç, demokrasiyi arzulayan bir şehirdir. Ben, bugün aranızda, sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni değil, 16 milyon İstanbullunun demokrasi özlemini de temsilen duruyorum.“