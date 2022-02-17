İmamoğlu: İktidar biz hata yapmadıkça kaybedeceğini görüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İktidar biz hata yapmadığımız sürece kaybedeceğini görüyor. ‘Millet ittifakı’ kazanacak ve geçiş sürecinde büyük sorunların çözülmesi gerekiyor” dedi. İmamoğlu ayrıca, bir kez daha ‘MOBESE görüntülerinin peşini bırakmayacağını’ söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanında kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkili olurken, özellikle İstanbul’da çok sayıda kişi yollarda ve havalimanında saatlerce mahsur kalmıştı.

İstanbul Havalimanı’nda kargo bölümündeki bir binanın çatısı çökerken, yaklaşık iki gün uçuş yapılamamıştı. Yollarla ilgili de İBB ile iktidar arasında ‘müdahale’ tartışması yaşanmıştı.

İmamoğlu, İstanbul’da kar yağışının yoğun olduğu saatlerde bir balık restoranında yemek yediği fotoğraf nedeniyle hedef gösterilmişti. Daha sonra İmamoğlu’nun mekana girdiğine dair MOBESE kayıtları sosyal medyada yayılmıştı.

Konuyla ilgili savcılığa şikayette bulunan İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepkide bulunmuştu.

Sözcü’den Aytunç Erkin’e konuşan İmamoğlu MOBESE tartışmaları hakkında “Peşini bırakmayacağım. Benim, ailemin böyle izlenmesi kabul edilemez. Sayın Vali’ye de sordum. Mesaj attım ve o mesaj duruyor. Kayıtlara geçsin istedim. Cevap gelmedi. Sadece görüntüler verilmemiş, montajlanmış da. Kim servis etti o görüntüleri?” dedi.

‘Cumhurbaşkanı adaylığı’ sorularına kendisinin ekonomi ve pahalılık konularına yoğunlaştığı yanıtını veren İmamoğlu, ”Parlamenter sisteme kesinlikle dönülmeli ancak enflasyon, faturalar ve pahalılık konularından uzaklaşılmamalı” dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi: “İktidar biz hata yapmadığımız sürece kaybedeceğini görüyor. ‘Millet ittifakı’ kazanacak ve geçiş sürecinde büyük sorunların çözülmesi gerekiyor.”

İBB Başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir cuma namazında karşılaşmalarını da şöyle anlattı: “Namaz kılıyorum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da geldiğini söylediler. Namazdan sonra bir odada sohbet edildi. Başkaları da vardı. Ben konuşmadım. Yaklaşık 40 ceviz kırdım ve yedim. Sonra da ayrıldık.”