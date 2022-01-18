Metro yatırımı engellenen İmamoğlu’ndan gözdağı: Deşifre ederim, akıllarını alırım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin yatırım süreçlerinin iktidar tarafından işletilmemesiyle ilgili gözdağı niteliğinde bir çıkış yaptı “İstanbul’a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar.”

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’a alınacak yeni metrobüs alımına ve yapılacak olan yeni metronun finansına onay vermediğini duyurmuştu: ”Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!”

‘Akıllarını başlarından alırım’

İBB’nin inşa ettiği Çekmeköy-Sancaktepe Sultanbeyli metro hattında incelemelerde bulunan İmamoğlu, projesi ve finansmanı hazır olduğu halde Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmayan Sefaköy-Beylikdüzü metro hattıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, AKP’lilerin İBB’nin yasal borçlanma sınırını aştığı için projeye onay verilmediği yönündeki yorumlarına şöyle yanıt verdi: ”İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borçlanma izni yoksa niye borçlanmanın tarifinin altında olduğu bütçeyi üç ay önce onayladılar. Niye o zaman çıkıp ‘Borçlanmanız yok’ demediler. Bütçe oyunu üzerinden bu milleti aldatamazlar. Bütçe ne biliyor musunuz? Dar gelirlinin cebindeki parayla gidip üç ekmek yerine beş ekmek için Halk Ekmek büfelerinin önünde kuyruğa girendir bütçenin özeti. Gitsin ona baksınlar. Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: (İBB'nin borçlanma limitini aştığı iddiası) Kimi aldatıyorlar? Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım. pic.twitter.com/N9lxc9k8kR — İBB Haber (@ibbhaberleri) January 18, 2022

‘Tek tek deşifre ederiz’

Hattın üç buçuk milyon kişiyi ilgilendirdiğine dikkat çeken İmamoğlu şunları söyledi: “İstanbul’da yaklaşık dört kişiden birinden bahsediyoruz. Bu sürecin işletilmemesi, onay verilmemesi, yatırım planına alınmaması İstanbul halkına ihanettir, kötülüktür. Ben buradan en üst tonda çağrımımı ve uyarımı yapıyorum. İstanbul halkına ihanet eden yöneticileri tek tek deşifre ederiz. Birazcık erdemli davransınlar. Birazcık halka dair sorumluluklarını üzerlerine alsınlar. İnsanlar belki haklarında güzel dualar ederler. Akıllarını başlarına devşirsinler. Zaten gidiyorlar bari güzel gitsinler.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul’a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar. pic.twitter.com/g66vSidbMs — İBB Haber (@ibbhaberleri) January 18, 2022

İmamoğlu, son günlerde hedefe konan Sezen Aksu, Tarkan ve Mustafa Sandal’a da sahip çıktı. İmamoğlu, ”Sanatçıdır konuşacak. Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz” dedi.