Diken

Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: Projeler, yatırımcılar, finansman hazır; ama bir imza eksik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden” dedi.

İmamoğlu Twitter paylaşımında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın finansını bulunan 300 metrobüs alımını uygun görmediğini ve 2022 yatırım planına almadığını kaydetti.


İBB başkanı şunları yazdı: “Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!”

İmamoğlu, başka bir tweet’inde ise şunları kaydetti: “Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli – Sefaköy – Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden?”

SON HABERLER

Her şeye rağmen ney üfledi

Bu dünyadan bize hiç benzemeyen bir Neyzen Tevfik geçti.Neyzen’i bilmemek ya da anlayamamak, bir denizin kıyısında gezer gibi hayatın kumsalla birleştiği noktadan, ayağını suya sokmadan ufku izlemeye benzer.

Dr. Türkili: Üç yaşında piyano, beş yaşında kemana başlanabilir

Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Müzik Bölüm Başkanı Dr. Erman Türkili, erken yaş (2,5-5), öğrenme güçlüğü çeken ve otizm spektrumundaki çocukların piyano çalabilmesi için notasız bir tanışma metodu geliştirdi. Renkler, şekiller, semboller, ilüstrasyonlar kullanan Türkili, küçüklere müzik dünyasının kapılarını aralıyor.