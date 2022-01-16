İmamoğlu: Projeler, yatırımcılar, finansman hazır; ama bir imza eksik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden” dedi.

İmamoğlu Twitter paylaşımında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın finansını bulunan 300 metrobüs alımını uygun görmediğini ve 2022 yatırım planına almadığını kaydetti.

İBB başkanı şunları yazdı: “Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!”

Cumhubaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık! — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 16, 2022

İmamoğlu, başka bir tweet’inde ise şunları kaydetti: “Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli – Sefaköy – Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden?”