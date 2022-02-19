Balık tezgahlarını fırtına vurdu

Uzun ve sağlıklı yaşamak isteyen kistik fibrozis (KF) hastaları, tedavide çığır açan ve henüz Türkiye’de bulunmayan yeni ilaçlara ulaşabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’yla (SGK) davalık oluyor. KF hastalarının kaderini değiştiren bu ilaçların yıllık tutarı 300 bin doları (4 milyon lira) buluyor.