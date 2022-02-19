Balık tezgahlarını fırtına vurdu

Batı Karadeniz’deki olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle balık fiyatları fırladı.
Geçen hafta 20 liradan satılan hamsinin kilosu soğuk hava ve fırtına etkisiyle 30 liraya ulaştı.
Tezgahlarda uskumru ve mezgitin kilogramı 30, barbun 70, levrek tane 45, çupraysa 40 liradan alıcı bekliyor.
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, balıkçıların denize açılamaması sonucunda fiyatlarda ani yükseliş yaşandığını aktardı.
Karakaş, hamsinin olmamasının diğer balık fiyatlarını da etkilediğini, havaların düzelmesi halinde fiyatların normal seviyeye ineceğini ekledi.