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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlıktan yumurta fiyatlarındaki artışla ilgili soruşturma

Ticaret Bakanlığı, yumurta fiyatlarında artışa gidildiği yönündeki şikayetlerin soruşturulması için müfettişlerin görevlendirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini açıklayıp marketlerden de bu indirime ek olarak fiyatları yüzde 7 düşürmelerini beklediğini söylemişti.


Ancak yumurta fiyatlarına geçen cuma günü yapılan zam, KDV indiriminin etkisiz kalmasına neden olmuştu. 30’lu büyük boy yumurtanın kolisi cuma günü yapılan zammın ardından markette 36,5 TL’den 46 TL’ye yükseldi. Yüzde 7’lik KDV indirimi sonrası da 42,90 TL ile raflarda satışa sunuldu.

Bu gelişmeler üzerine Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Ticaret Bakanlığı’nın açıklaması şöyle: ”Bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansımıştır. Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir.”

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