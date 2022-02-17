Yumurtada maliyet zammı KDV indirimini yedi

Yumurta fiyatlarına geçen cuma günü yapılan zam, KDV indiriminin etkisiz kalmasına neden oldu. 30’lu büyük boy yumurtanın kolisi cuma günü yapılan zammın ardından markette 36,5 TL’den 46 TL’ye yükseldi. Yüzde 7’lik KDV indirimi sonrası da 42,90 TL ile raflarda satışa sunuldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini açıklayıp, marketlerden de bu indirime ek olarak fiyatları yüzde 7 düşürmelerini beklediğini söylemişti.

Erdoğan dün Bakan Nebati’nin indirim konusunda patronlarla doğrudan görüşeceğini söyledi.

Ancak her geçen gün artan maliyetler indirimleri etkisiz kılıyor.

Üreticiler 3 Şubat’ta yumurtayı 95 kuruştan satarken, yemin kilogram maliyeti 5 lira 21 kuruştu. 15 Şubat itibarıyla yemin kilogram maliyeti 5 lira 67 kuruşa çıkınca, üretici de yumurtayı 1,10 kuruşa yükseltti.

Böylelikle yumurtada yem maliyetinin yansıtılmasıyla geçen cuma günü yapılan zam, yüzde 7’lik KDV indirimini etkisiz kıldı. Yumurtaya yapılan son fiyat artışı KDV indiriminin öncesine denk gelmesi tüketicilerin de dikkatini çekti. 30’lu büyük boy yumurta cuma günü yapılan zammın ardından markette 36,5 liradan 46 liraya yükseldi ve yüzde 7’lik KDV indirimine rağmen 42,90 TL ile raflarda yer aldı. Yani yumurta fiyatı KDV indirimine rağmen 36,5 liradan 42,9 liraya yükselerek yüzde 17,5 zam görmüş oldu.

Dünya’dan Mehmet Hanifi Gülel’in haberine göre yumurtaya yapılan zammın maliyet kaynaklı olduğunu ve bir hafta geç tüketiciye yansıtıldığını belirten Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, “Tavuk yeminde kullanılan soya, ayçiçeği ve yağlı soya küspesinin fiyatının artmasından dolayı üreticiler maliyette zarardan çıkış için zam yapmak durumda kaldı. Üreticiler geçen haftalarda maliyetin altında satıyordu ve artık maliyet kıskacına girildiğinden dolayı zarardan çıkmak için geçen perşembe günü yeni fiyatlar belirlendi. Cuma günü raflara yansıyan yeni fiyat üreticinin zarardan çıkması için gerekliydi ve marketlerin kâr marjını da üstüne koyarak tüketicilere yansıtıldı” dedi.