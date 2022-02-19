Son 24 saat: 80 bin 454 vaka, 278 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 80 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi.

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Bir günde 462 bin 252 Covid-19 testi yapılırken, iyileşenlerin sayısı 96 bin 664.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı.“