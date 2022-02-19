Nebati, gıda ve perakende sektöründen destek sözü almış

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi.

Nebati toplantı sonrası sektör temsilcilerinden destek sözü aldığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Nebati’nin görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “Gıda ve Perakende sektörünün temsilcileri ile bir araya geldiğimiz toplantıda sektör temsilcilerinden, ‘Birlikten Berekete Kazanan Türkiye’ kampanyamıza tam destek sözü aldık.”

Gıda ve Perakende sektörünün temsilcileri ile bir araya geldiğimiz toplantıda sektör temsilcilerinden, Birlikten Berekete #KazananTürkiye kampanyamıza tam destek sözü aldık. pic.twitter.com/Jkq8Vmh6LA — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) February 19, 2022

Hükümet gıda enflasyonun yüzde 50’nin aşılmasının ardından KDV indirimine gitmek zorunda kalmış ve ‘Birlikten Berekete‘ isimli bir mobil uygulama ile tüketiciye ‘en ucuz ve en yakın ürünü‘ sunmak istediğini açıklamıştı.

Market sektörünün temsilcileri ise geçen hafta üretici kaynaklı zamlar nedeniyle etiketlerdeki yüksek seyrin devam ettiğini savunmuştu.