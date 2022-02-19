Babacan: Elektrik faturaları dolar kuru yüzünden kabardı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yüksek elektrik faturalarının dünyadaki maliyet artışından çok hükümetin çıkardığı kur krizinden kaynaklı olduğunu söyledi.

Türkiye yeni yıla kademeli olarak yüzde 50 ila yüzde 125 arasında zamla girmişti.

Elektrik faturalarının ocak anketlerinde AKP’ye ciddi anlamda oy kaybettirmesi sonrası ise ilk olarak yüzde 125 zam yiyen 150 kilovatsaat üstü kullanım yapanlar için limit 210 kilovatsaate yükseltildi.

Özel bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Babacan’a göre geçen yılın sonunda gerçekleşen kur krizi olmasaydı meskenler için elektrik fiyatı yüzde 103 değil yüzde 50 artacaktı.

Babacan’ın değerlendirmeleri şöyle: “Türkiye’deki enerji fiyatları, sadece dünyadaki enerji fiyatlarındaki artış kadar artmadı. Döviz kuru kadar arttı. Aradaki fark tamamen kurdan kaynaklanıyor.”

2021 yılına 7,44 seviyesinde başlayan dolar kuru, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nı zorladığı faiz indirimleri nedeniyle bu yıl şubat ayı itibarıyla 13,60’ın üzerinde.