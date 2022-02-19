İstanbul’un barajlarında su seviyesi yüzde 80’i aştı

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 80,5’e ulaştı. Geçen yıl aynı ayda bu seviye yüzde 49,16 olarak kayda geçmişti.
Sonbaharda yüzde 41’e kadar düşen barajlardaki su seviyesi, son dönemdeki yağışların etkisiyle artmaya devam ediyor.
Su seviyesindeki artış son bir günde yüzde 0,25, son bir haftada ise yüzde 0,41.
Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 699,32 milyon metreküp.
Su miktarı Alibey’de yüzde 71,16, Büyükçekmece’de yüzde 76,03, Darlık’ta yüzde 81,67, Elmalı’da yüzde 97,29, Istrancalar’da 73,76, Kazandere’de yüzde 96,19, Ömerli’de yüzde 93,3, Pabuçdere’de yüzde 96,11, Sazlıdere’de yüzde 49,35, Terkos’ta ise yüzde 76,24.
Bu yıl 19 Şubat itibarıyla barajlara düşen yağış miktarı metrekareye 184,24 kilogram.
İstanbul’un günlük su tüketimiyse dün itibarıyla 2 milyon 898 bin metreküp.