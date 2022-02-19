İstanbul’un barajlarında su seviyesi yüzde 80’i aştı

Ticaret Bakanlığı raflardaki indirim oyunlarına karşı etiket yönetmeliğini değiştirdi. Buna göre 1 Mart’tan itibaren indirim etiketlerinde, 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatla yeni indirimli fiyat yer alacak ve satıcılar indirim oranını buna göre ilan edecek.