Bilim kurulu üyesi: Az kalabalık yerlerde maske çıkacak gibi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ‘az kalabalık yerlerde’ maske zorunluluğunun kalkabileceğini söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce vaka sayılarının geçen hafta sonu zirveye ulaştığını söyleyerek, önümüzdeki haftadan itibaren düşüş beklediğini belirtmiş, bilim kurulu toplantısından maske zorunluluğunun kalkmasıyla ilgili bir karar çıkabileceğini ima etmişti.

DHA’ya konuşan Prof. Dr. İlhan, toplu taşıma, otobüs, uçak, sinema, tiyatro gibi çok kalabalık yerlerde insanların maske takarak kendilerini ve çevrelerini korumaları gerektiğini belirterek, “Bunun yanında daha az kalabalık olan bir yere gidildi, buralarda insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor” dedi.

“Açık alanlarda özellikle aşılı bireyler için maske takılmayabileceği şeklindeki görüşler söz konusu” diyen bilim kurulu üyesi, bunla ilgili kararı vermek için rakamları ve gidişatı görüp ona göre değerlendirme yapmanın daha doğru olacağını söyledi.

İlhan, yazın gelmesiyle birlikte maske konusunda rahatlama olabileceğini ifade etti.