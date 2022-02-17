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Yaramazlara biraz batar!

Koca, maske zorunluluğunda gelecek haftayı işaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının geçen hafta sonu zirveye ulaştığını söyleyerek, önümüzdeki haftadan itibaren düşüş beklediğini belirtti.

Bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılması, aynı uygulamanın Türkiye’de ne zaman hayata geçeceği sorusunu akıllara getirmişti.


Kabine toplantısı sonrası bu konuyla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti: ”Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz.”

Bakan Koca, Omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi: “Vaka sayısı geçen hafta sonu itibariyle pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki iki-üç hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz.”

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