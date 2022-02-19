Erdoğan’ın ‘müjde’sine çiftçiden de alkış yok: Zam yüzde 342, indirim yüzde 30

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıla göre dört kat artan tarımsal girdi maliyetlerinin yetirince düşürülmemesi halinde önümüzdeki yıl gıdaya ulaşmada bugünkünden daha büyük sorun çıkabileceğini belirti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 30 indirim ‘müjde’sini de eleştiren Gürer, “Yüzde 342 artan gübreye yüzde 30 indirim olunca çiftçinin indirim var diye gidip gübre mi alacağını sanıyorsunuz” dedi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Tarım Kredi Kooperatifleri’nin satış merkezlerinde hafta başı itibarıyla üre ve çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30’a varan indirim yaptık. Buna ilave olarak yarından itibaren can gübresi, amonyum sülfat ve nitro power gübrelerinde de yüzde 30’luk indirime gidiliyor. Yine yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır.”

Erdoğan toplantının sonunda kendisini alkışlamayan bürokratlara, “O kadar müjdeler verdik, alkış yok” diye sitem etmişti.

‘Bir yıl içindeki artış çiftçiyi canından bezdirdi’

İndirimle geçen yıl 1100 lira olan amonyum sülfatın bugün 6 bin lira, 1160 lira olan can gübre 5 bin 400 lira, 2 bin 140 lira olan dap gübre 9 bin 450 lira, 1860 lira olan üre gübre 9 bin 450 lira ve 2 bin 140 lira olan 20*20 gübre 7 bin lira.

Gürer, “Bunun neresi indirim? Şu anda üst gübrenin atılma dönemi. Vatandaş taban gübre atamadı. Fiyatlar çok uçmuştu. Bari üst gübrede doğru dürüst bir indirim yapın ki vatandaş gübre atabilsin” dedi.

Besicilere yapılan yüzde 12’lik indirimin de yetersiz olduğunu vurgulayan Gürer şöyle devam etti: “Çünkü bir ay sonra yem fiyatları yine artacak. Süt inekçiliği yapan da besicilik yapan da bu işten vazgeçiyor. ‘Çiftçi mutlu’ demekle çiftçi mutlu olmuyor. Çiftçinin sorunu artıyor, tarlada, tohumda, ilaçta, gübrede, elektrik faturasında sorun var. Bir yıl içindeki artış çiftçiyi canından bezdirdi.”

İktidarın tarıma zarar verdiğini belirten Güre şu çağrıyı yaptı: “Gelin çiftçimize gerçekti anlamda, lafta kalmayan destekler verin. Onların ekim yapmalarını sağlayın. Gübrede gerçekçi indirimler yapın. Yoksa geleceğimiz bugünden daha sorunlu olacak.”