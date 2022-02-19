Roger Waters’tan Erdoğan’a çağrı: Nudem Durak’ı serbest bırakın

Efsanevi İngiliz müzik grubu Pink Floyd üyesi Roger Waters, 2015’ten beri Bayburt cezaevinde tutuklu bulunan Nudem Durak’ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Hey! President Erdoğan, please set Nûdem free!

Love

R.https://t.co/POS8i2W6vO — Roger Waters (@rogerwaters) February 18, 2022

Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Nudem Durak, söylediği Kürtçe şarkılardaki ifadeler gerekçe gösterilerek 2015’te tutuklanıp 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

”O bizim kız kardeşimiz” diyen Waters, Durak’a cezaevinde müzik aletleri sağlanamamasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Waters, şunları söyledi: ”Kürtlerin tanınma arzusu hakkında ne düşünürseniz düşünün, Türkiye gibi büyük tarihsel sanat mirasına sahip bir ülkenin sanatçılara böyle davranması kabul edilemez.”

Waters, Durak için kampanyaların düzenlenmesinde de aktif rol alıyor. Daha önce de Angela Davis, Noam Chomsky, Ken Loach, David Graeber, Peter Gabriel gibi isimler Durak için ‘adalet’ çağrısı yapmıştı.