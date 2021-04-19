Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 19 Nisan 2021

1. Aşılamada sıra 55 yaş üstüne geldi

Bakan Koca, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. ırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.”

Osman Müftüoğlu: Yarından itibaren ‘tam kapanma’ya yakın önlemler gerekiyor

CHP’li vekilden çağrı: Sağlıkçıların çocuk ve eşleri bir an önce aşılanmalı

Covid-19’da ‘bağışıklık’ sorusunun yanıtı için deneklere kasıtlı olarak virüs verilecek

‘Çok bilmiş’ Altaylı’dan bakana yanıt

2. Kararsız kitlede en düşük İYİ Parti, en yüksek AKP

Metropoll’ün mart ayı seçim araştırmasına göre ‘cumhur ittifakı’ yüzde 39.1, muhalefet bloku ise 40.4 seviyesinde.

Reklam

Ahmet Şık TİP’e katıldı

3. Bir ‘gidiş o gidiş’ de Diyanet’te: 20 kişi geri dönmemiş

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet pasaportuyla Avrupa’ya Alevi dedesi gönderme projesi kapsamında seçilen 529 kişinin 20’sinin geri dönmediği ortaya çıktı.

İçişleri ‘gidiş o gidiş’ soruşturmasını genişletti

Almanya’ya ‘gidiş o gidiş’le kaçan şahıs anlattı: Bingöl’den en az 500 kişi çıkarıldı

4. ‘128 milyar dolar’da MB’nin açıklaması yetmedi, Hazine bakanı da topa girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 128 milyar dolarlık ‘kayıp’ rezerv tartışmasında, Merkez Bankası ile Hazine arasındaki protokolün yasal olduğunu ve bu protokolle yapılan döviz işlemleri için kimsenin yolsuzlukla suçlanamayacağını savundu.

Çin’deki kesintiyle gerileyen bitcoin kısmen toparladı

Özgür Demirtaş’ın Bitcoin yorumu: Devletler hırsızlığa giriştiği için bu kadar büyüdü

Son yılların en büyük halka arzlarından biri: Yüzde 24’ü yurt dışına satıldı

5. NASA, Mars’ta helikopter uçurdu

Fotoğraf: NASA / Twitter

Yaklaşık bir dakika uçan ‘Ingenuity’, ‘başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı’ olarak tarihe geçti.

Reklam

6. Saha karıştı: UEFA, ‘süper lig’de oynayanlar dünya ve Avrupa kupasında oynayamaz

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Yeni kurulan süper ligdeki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda oynaması yasaklanacak” dedi.

Tottenham macerası da 17 ay sürdü: Mourinho’nun görevine son

7. Eşcinsel çiftin ikizlerine ülkeye giriş engeli

Namibya’da mahkeme, eşcinsel bir çiftin, Güney Afrika’da taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen ikizlerinin ülkeye girişine şart koştu! Kızlarıyla Güney Afrika’da olan Namibyalı Philip Lühl’ün ülkeye girebilmesi için, ikizlerin babası olduğuna dair ‘genetik kanıt’ göstermesi istendi.

8. Evlatlık verilen tek yumurta ikizleri 36 yaşında tanıştı: DNA testi sayesinde birbirlerini buldular

Güney Kore’de dünyaya gelen, doğar doğmaz evlatlık verilen ve yıllarca birbirinden habersiz yaşayan tek yumurta ikizleri Molly Sinert ve Emily Bushnell, 36’ıncı doğum günlerinde tanıştı.

SON HABERLER

Kilo vermeyi zorlaştıran 10 neden

Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe’yle söyleşimizin üçüncü ve son bölümü: ‘Aşk Tadında Diyet’ adlı kitabından sağlıklı beslenme tüyoları, bazı pratik tarifler ve kilo vermeye engel 10 neden.

Okyanustaki büyük balıklar ve biz

Bir yüzyıl kadar önce yanlış ata oynanıp bu coğrafyanın insanlarına büyük bir felaket yaşatıldığından bunu en iyi bizim biliyor olmamız lazım.