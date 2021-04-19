Akşam Postası / 19 Nisan 2021

1. Aşılamada sıra 55 yaş üstüne geldi

Bakan Koca, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. ırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.”

2. Kararsız kitlede en düşük İYİ Parti, en yüksek AKP

Metropoll’ün mart ayı seçim araştırmasına göre ‘cumhur ittifakı’ yüzde 39.1, muhalefet bloku ise 40.4 seviyesinde.

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3. Bir ‘gidiş o gidiş’ de Diyanet’te: 20 kişi geri dönmemiş

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet pasaportuyla Avrupa’ya Alevi dedesi gönderme projesi kapsamında seçilen 529 kişinin 20’sinin geri dönmediği ortaya çıktı.

4. ‘128 milyar dolar’da MB’nin açıklaması yetmedi, Hazine bakanı da topa girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 128 milyar dolarlık ‘kayıp’ rezerv tartışmasında, Merkez Bankası ile Hazine arasındaki protokolün yasal olduğunu ve bu protokolle yapılan döviz işlemleri için kimsenin yolsuzlukla suçlanamayacağını savundu.

5. NASA, Mars’ta helikopter uçurdu

Fotoğraf: NASA / Twitter

Yaklaşık bir dakika uçan ‘Ingenuity’, ‘başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı’ olarak tarihe geçti.

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6. Saha karıştı: UEFA, ‘süper lig’de oynayanlar dünya ve Avrupa kupasında oynayamaz

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Yeni kurulan süper ligdeki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda oynaması yasaklanacak” dedi.

7. Eşcinsel çiftin ikizlerine ülkeye giriş engeli

Namibya’da mahkeme, eşcinsel bir çiftin, Güney Afrika’da taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen ikizlerinin ülkeye girişine şart koştu! Kızlarıyla Güney Afrika’da olan Namibyalı Philip Lühl’ün ülkeye girebilmesi için, ikizlerin babası olduğuna dair ‘genetik kanıt’ göstermesi istendi.

8. Evlatlık verilen tek yumurta ikizleri 36 yaşında tanıştı: DNA testi sayesinde birbirlerini buldular

Güney Kore’de dünyaya gelen, doğar doğmaz evlatlık verilen ve yıllarca birbirinden habersiz yaşayan tek yumurta ikizleri Molly Sinert ve Emily Bushnell, 36’ıncı doğum günlerinde tanıştı.