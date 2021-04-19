Akşam Postası / 19 Nisan 2021

1. Aşılamada sıra 55 yaş üstüne geldi
Bakan Koca, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. ırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.”
Osman Müftüoğlu: Yarından itibaren ‘tam kapanma’ya yakın önlemler gerekiyor
CHP’li vekilden çağrı: Sağlıkçıların çocuk ve eşleri bir an önce aşılanmalı
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2. Kararsız kitlede en düşük İYİ Parti, en yüksek AKP
Metropoll’ün mart ayı seçim araştırmasına göre ‘cumhur ittifakı’ yüzde 39.1, muhalefet bloku ise 40.4 seviyesinde.
Ahmet Şık TİP’e katıldı
3. Bir ‘gidiş o gidiş’ de Diyanet’te: 20 kişi geri dönmemiş
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet pasaportuyla Avrupa’ya Alevi dedesi gönderme projesi kapsamında seçilen 529 kişinin 20’sinin geri dönmediği ortaya çıktı.
İçişleri ‘gidiş o gidiş’ soruşturmasını genişletti
Almanya’ya ‘gidiş o gidiş’le kaçan şahıs anlattı: Bingöl’den en az 500 kişi çıkarıldı
4. ‘128 milyar dolar’da MB’nin açıklaması yetmedi, Hazine bakanı da topa girdi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 128 milyar dolarlık ‘kayıp’ rezerv tartışmasında, Merkez Bankası ile Hazine arasındaki protokolün yasal olduğunu ve bu protokolle yapılan döviz işlemleri için kimsenin yolsuzlukla suçlanamayacağını savundu.
Çin’deki kesintiyle gerileyen bitcoin kısmen toparladı
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5. NASA, Mars’ta helikopter uçurdu
Yaklaşık bir dakika uçan ‘Ingenuity’, ‘başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı’ olarak tarihe geçti.
6. Saha karıştı: UEFA, ‘süper lig’de oynayanlar dünya ve Avrupa kupasında oynayamaz
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Yeni kurulan süper ligdeki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda oynaması yasaklanacak” dedi.
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7. Eşcinsel çiftin ikizlerine ülkeye giriş engeli
Namibya’da mahkeme, eşcinsel bir çiftin, Güney Afrika’da taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen ikizlerinin ülkeye girişine şart koştu! Kızlarıyla Güney Afrika’da olan Namibyalı Philip Lühl’ün ülkeye girebilmesi için, ikizlerin babası olduğuna dair ‘genetik kanıt’ göstermesi istendi.
8. Evlatlık verilen tek yumurta ikizleri 36 yaşında tanıştı: DNA testi sayesinde birbirlerini buldular
Güney Kore’de dünyaya gelen, doğar doğmaz evlatlık verilen ve yıllarca birbirinden habersiz yaşayan tek yumurta ikizleri Molly Sinert ve Emily Bushnell, 36’ıncı doğum günlerinde tanıştı.