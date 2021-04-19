Ahmet Şık TİP’e katıldı

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, bugün İstanbul Kadıköy’deki Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Merkezi’nde yaptığı basın açıklamasıyla partiye katıldığını duyurdu.

Şık’ın açıklaması şöyle:

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“Dostlarım,

Bugün memleketteki hava bir yandan tüm kasvetiyle üzerimize çöküp karamsarlığımızı derinleştirirken, diğer yandan hepimizi, yeniden, ısrarla bir inada çağırıyor.

Çünkü, hepinizin bildiği gibi, bu memlekette her şey bir inat meselesi. Barışı, demokrasiyi ve hukuku boğanların sınırları çizdiği bir ülkede barış, demokrasi ve hukuk demekte ısrar ederek yaşamak ve hatta var olmak başlı başına bir inat işi. Ve biliyorum ki bizler inatçıyız. Haklı olanın, hakkı için mücadele edenin yanında duran bir inat bu. Çünkü yaşamın öğrettiği en önemli şeydir: İnat, daima kazanır.

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Öyle kuru kuruya, kötülük saçan, kötülerin yanında olan türden değil; ‘İnatçı olmak fena şey değil, lakin iyiye inat etmeli’ diyen Kemal Tahir’in dediği türden bir inattan bahsediyorum. Bu yüzden sınırları baştan çizilmiş oyunları, denenmiş çıkmazları ortadan kaldıracak, umudu canlandıracak ve yarını hep birlikte kuracak bir ortak inada ihtiyacımız var.

Herkesin aynılaştırıldığı, aynılaşmak zorunda bırakıldığı bir dikta rejiminden kurtulmayı dileyenleri çaresizliğe itenlere mecbur değiliz. Emekte, eşitlikte, barış, demokrasi ve özgürlükte inat etmekten yılmayanlar, korkmayanlar, asla aşağı bakmayanlar olarak bizler, yalnız değiliz.

Ve bugün buradaysak ve ‘varız’ diyorsak, yaşamaya devam ettiğimizi söylüyorsak çaresiz hiç değiliz.

Uzak gibi görünen umutlu günlere hep birlikte uzanıp dokunabilmek adına Türkiye İşçi Partisi’ne katılıyorum.

Çocuklarımızın düşlerini gerçek kılacağımız bir hayata inanan sizleri de inadımıza ortak olmaya, Türkiye İşçi Partisi’ne katılmaya davet ediyorum.”

Baş: ‘Rekabet yaratmak için yola çıkmadık‘

Şık’tan sonra söz alan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, özetle şunları söyledi:

“Bugün bizi bir araya getiren şey memleket meseledir. Bu mafya iktidarı, bu kötülüğün organize olmuş hali yıkılacak, kaçınılmaz olanı yaşayacak. Biz bu süreci hızlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Adaleti getirmek için bütün gücümüzle çalışacağımıza dair söz veriyoruz. Türkiye hakları dünya tarihine geçecek bir mücadele verdi, teslim olmadı. Bu tüm muhalefet güçleri açısından özeleştirisi verilmesi gereken bir konu.

Muhalefet, halkın kararlı direnişini etkin bir güç olarak değerlendirmekte eksiklik yaşıyor. Biz yurttaşı seçmen olarak gören anlayışı reddediyoruz. Muhalefet partileri arasında rekabet yaratmak için yola çıkmadık. AKP iktidarını yıkacağız, bunun için çaba sarf edeceğiz. Muhalefetteki eksikliği tamamlamak için çalışacağız.“