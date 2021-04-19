Osman Müftüoğlu: Yarından itibaren ‘tam kapanma’ya yakın önlemler gerekiyor

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu acilen çok daha sıkı, ‘tam kapanma’ya yakın önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün açıkladığı haftalık vaka haritasına göre Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 920.57, Ankara’da 534.14, İzmir’de 351.97.

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Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari en az vaka görülen iller.

Müftüoğlu, ‘Daha çok kapanalım’ başlıklı yazısında, son birkaç gündür vaka sayısı ve hastanelerdeki durumun daha çok kapanmayı zorunlu hale getirdiğini belirtti.

Müftüoğlu nedenlerini şöyle sıraladı: “Görünen ki alınan son bu son önlemler, vaka sayılarını azaltmaya yetmeyecek. Bu nedenle geçtiğimiz hafta uygulamaya konulan ‘sınırlı kapanma’ önlemlerinin hemen ve acilen daha da sıkılaştırılması, en kısa zamanda hatta mümkünse hemen yarından itibaren çok daha sıkı ve ‘tam kapanma’ya yakın yeni önlemlerle desteklenmesi gerekiyor. Eğer bunu bir an önce yapmazsak özellikle sağlık sistemimizdeki sıkışma ve son günlerde çok daha net şekilde ortaya çıkan sağlık ordumuzdaki yorgunluk önemli bir sorun haline gelecektir.”

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Profesör, daha fazla gecikmeden, 15 gün sonraki sonuçları beklemeden, bir an önce harekete geçip mevcut önlemlerin daha da sıkılaştırılmasını önerdi.